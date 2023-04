"Loriots große Trickfilmrevue": Klassiker oder alter Hut?

Trickfilm-Revue – schon der Titel lässt nostalgische Gefühle aufkommen. Erinnert er doch an eine Zeit, als der Begriff Animationsfilm noch unbekannt war, weil es in diesem Genre eh nur Zeichentrick gab. Und auch die Ära der Revuen im Kino liegt in ferner Vergangenheit, als die noch Filmtheater hießen, während das Fernsehen, in dem Loriots größtenteils in den 1970ern entstandene Trickfilmsketche ursprünglich liefen, als Pantoffelkino bezeichnet wurde.

Das Material nun neu aufbereitet auf der Leinwand zu sehen, ist wie eine Reise mit einer Zeitmaschine, deren Windschutzscheibe penibel geputzt wurde: freie Sicht auf das Gestern, ohne jeden Grauschleier. Ein Team um Regisseur Peter Geyer hat sämtliche Trickfilme von Loriot noch einmal neu zeichnen lassen, identisch mit dem Original, nur die Auflösung ist nun höher, die Konturen sind schärfer, die Farben intensiver. Die Haare des in mehreren Szenen auftauchenden Fernsehreportes Rösner haben ein besonders kräftiges Senfgelb bekommen, das Lodengewand des sächselnden Hasenbrüters scheint jägergrüner denn je und die Resthaarkränze der zahlreichen, oft nackwulstigen Glatzköpfe haben nun eine ungeahnte Fluffigkeit.