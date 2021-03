Loretta Lynn: Still Woman Enough

Gleich im ersten Song wird klar: Die Stimme der 88-jährigen amerikanischen Ikone Loretta Lynn ist immer noch überzeugend. Lynn ist eine zierliche Person, aber eine Kämpferin. Sonst hätte sie das Haifischbecken in Amerikas männerdominierter Countryszene wohl kaum überstanden. In drei Wochen wird sie 89 Jahre alt. Auf dem Cover ihres Albums sitzt sie in einer bestickten Robe - wie eine Königin - auf einem Thron.

"Still Woman Enough" heißt nicht nur ihr neues Album und der Opening Song, so hieß auch eine ihrer Autobiographien. "Still Woman Enough" ist auch der einzige neue auf dem Album, die zwölf anderen sind Re-Interpreationen eigener Stücke, Traditionals und Coverversionen von Hank Williams und Songs der Carter Family.

Drei Grammys und eine Rose, benannt nach Loretta Lynn

Sie ist in der Nashville Songwriter Hall of Fame, in der Country Music Hall of Fame, bekam drei Grammys und viele andere Auszeichnungen. Eine Rose wurde nach ihr benannt, eine Autobiographie wurde zunächst Bestseller auf dem Büchermarkt, dann erfolgreicher Hollywoodfilm. Loretta Lynn ist Mitglied der Grand Ole Opry, Country Music Hall of Fame und Nashville Songwriters Hall of Fame. Von Barack Obama hat sie die Presidential Medal of Freedom verliehen bekommen.

Loretta, Patsy, Tanya, Carrie und andere Musikerinnen

Viele Musik-Kolleginnen verschiedener Generationen, die Loretta Lynn in ihrer langen Karriere bereits zur Seite standen, sind Gäste: Margo Price, Tanya Tucker, Carrie Underwood. Loretta Lynn sagt: "Wir Sängerinnen müssen zusammenhalten." Loretta Lynn hat das Musikgeschäft ausreichend kennengelernt und wenn Freundinnen wie Patsy Cline und andere ihr nicht zugesprochen hätten, wer weiß, wie es mit ihr damals in den Sechziger Jahren weitergegangen wäre, als Loretta Lynn ihre größten Erfolge feierte.

Loretta Lynn ist die "Coalminer´s Daughter" aus Kentucky, von der sie Anfang der Siebziger Jahre sang. Es wurde einer ihrer großen Hits.

Die Königin des Country

Ihre Karriere startete schon früher. "You Ain´t Woman Enough" hieß der Song, mit dem sie in den Countrycharts die Nummer 1 war. Und auch wenn sich 1975 ein paar Radiosender weigerten, ihren Song "The Pill" zu spielen, in der es um die Antibabypille ging … Auch dieser bei manchen umstrittene Song wurde erfolgreich.

2004 veröffentlichte Loretta Lynn mit Jack White von den White Stripes, der sie als eine der größten Musikerinnen aller Zeiten bezeichnete, ein Comeback-Album und nun singt sie auf ihrem ersten Album nach einem Schlaganfall.

Dass sie das Wagenrad der Countrymusik nicht neu erfindet, ist klar. Aber dass Loretta Lynn auch mit 88 Jahren ein nicht nur anständiges , sondern ein überzeugendes und tolles Album macht, das ist schon etwas sehr Besonderes! "Still Woman Enough" erscheint auf Sony.