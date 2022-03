Long Covid: Die eigenen Kraftquellen entdecken

"Beim Treppensteigen fühle ich mich manchmal so atemlos und kraftlos wie eine 90-Jährige“, erzählt Gis Bellmann-Bucka. Die Altentherapeutin aus dem mittelfränkischen Roth leidet an den Folgen einer Corona-Erkrankung. Das war schon im Dezember 2020 - doch die 62-Jährige kämpft immer noch mit Kurzatmigkeit, Schwindel, Schlafstörungen und chronischer Erschöpfung.

Diese Symptome hat sie früher nur von anderen gekannt. Jetzt ist sie selbst betroffen. Das hat ihre Wahrnehmung verändert. Die Fragen, die sie früher ihren Patienten stellte, richtet sie heute an sich: "Was tut mir gut? Was sind meine Kraftquellen? Wie kann ich wieder fit werden?" Geduld mit sich zu haben muss sie erst lernen. Dass sie immer noch arbeitsunfähig ist, macht ihr zu schaffen.

Fünf Wochen Reha-Klinik für Corona-Patienten

"Ich habe gedacht, nach drei Wochen Bettlägerigkeit kann ich wieder zurück in den Job." Dem war nicht so. Sie musste ihre Krankheit akzeptieren, und für sich selbst nach Lösungen suchen. Das bedeutete: Fünf Wochen Aufenthalt in einer Reha-Klinik speziell für Covid-Patienten im Berchtesgadener Land.

Wieder daheim, führt Gis Bellmann-Bucka das Training für Ausdauer und Fitness weiter. Im ehemaligen Kinderzimmer hat sie sich nun ein kleines Sportstudio eingerichtet, mit Trampolin, Hometrainer und Gymnastikball. Dort trainiert sie jeden Morgen, sieben Tage die Woche. Sie fühlt sich schon etwas fitter, das macht ihr Mut. "Das habe ich von meinen Eltern übernommen: Probleme sind zum Lösen da." Behütet aufgewachsen mit zwei Geschwistern, hat sie gelernt, Hindernisse zu bewältigen. Von diesem Urvertrauen profitiert sie noch heute. "Sie ist eine starke Frau, die anpackt.“, sagt Thomas Bucka über seine Frau.

Familie und Freunde unterstützen

"Ich bin sehr dankbar für die Fürsorge von Familie und Freunden", sagt Gis Bellmann-Bucka. Während sie früher Demenz- oder Schlaganfall-Patienten gepflegt hat, mit ihnen Therapie-Gespräche geführt oder gesungen hat, freut sie sich heute selbst über die Unterstützung von außen. Das können Kleinigkeiten sein, Foto-Nachrichten, Anrufe, aber auch die Besuche der Enkel oder von ehemaligen Kollegen. Soziale Kontakte tun ihr gut.

Auch nimmt sie sich jetzt mehr Zeit für ihre Hobbies, etwa das Musizieren an der Veeh-Harfe. Und sie vertraut auf Gott. Die größte Hilfe beim Heilungsprozess ist für sie auf jeden Fall für sie ihr Mann Thomas. Gemeinsam haben sie schon einige Schwierigkeiten überstanden, sagt die 62-Jährige.

Long Covid als Übungsfeld

Gis Bellmann-Bucka sieht ihre Long Covid-Erkrankung mittlerweile als eine Art Übungsfeld, um zu lernen Grenzen zu setzen, Nein zu sagen. 23 Jahre lang hat sie den Eine Welt-Laden in ihrer Heimatstadt Roth geleitet. Nun hat sie den Vorstand abgegeben. Das sei ihr schwergefallen, aber jetzt seien mal andere dran, sagt sie. Ihre vorrangige Aufgabe sei es nun, für ihre eigene Gesundheit zu sorgen.

"Mein Körper reagiert wie ein Seismograph, wenn ich mir zu viel zumute." Immer wieder schaut sie beim Spazierengehen nach ihrem Puls, um eine Pause einzulegen, wenn es nötig ist. Resilienz ist für sie ein dynamischer Prozess, der sich im Laufe ihrer Krankheit entwickelt hat - vom Akzeptieren der eigenen Schwächen bis zur Übernahme der Verantwortung für Körper und Seele.