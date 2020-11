Londoner Sampler "Door to the Cosmos" verbindet Jazz mit Techno

Warum eigentlich nicht? Ein Dancefloor-Track mit fetten Bässen und einem jazzigen Bläsersatz? "Door to the Cosmos", ein Sampler des Londoner Labels On The Corner, stellt eine bekannte, wenngleich nicht breitgetretene Verbindungs-Linie zwischen elektronischer Dancemusic und archaischem World- und Soul-Jazz her. Das mag für viele verblüffend sein, ist aber gar nicht so abwegig wie es auf den ersten Blick scheint. Denn: Knöpfchendreher und Dancefloor-Bastler haben instrumentalen Jazz immer geschätzt und gesampelt. Archaische Musik aus Afrika und der arabischen Welt hat oft einen starken Beat oder ist komplett polyrhythmisch organsiert, was Dancefloor-Aficionados und Techno-Fans ebenfalls anspricht.

Erstmal aber spült Labelbetreiber Pete Buckenham die Gehörgänge frei. Der Sampler beginnt mit rein elektronischen Stücken, die jedoch hinreichend komplex angelegt sind. Dancefloor-Produktionen mit phantastisch tiefergelegten Bässen – was bitte haben die denn mit Jazz zu tun, ließe sich fragen. Gleichwohl ist klar, was hier futuristisch und ultramodern vor sich hin fiept und elektroakustisch blubbert, kann durchaus mithalten mit den musikalischen Strukturen, wie sie etwa der exzentrische Bigbandleader Sun Ra entwickelt hat. Er war es auch, der einst ein Stück namens "Door To The Cosmos" komponiert und mit seinem Sun Ra Arkestra aufgeführt hat.

Was der Clubmusik schon lange gefehlt hat

Harte Bretter, die wirken, als wären sie für einen Techno-Club in Detroit erdacht worden oder einen Grime-Schuppen in London, wechseln sich ab mit Stücken, die sich aus Schnipseln verstaubter Weltmusik der einstigen Dritten Welt zusammensetzen. Das Tolle daran: Es funktioniert! Elektronik kann Soul und Tiefe haben. Und Jazz stellt die Verbindungen her, ist verbindendes Element. Denn: Was der elektronischen Clubmusik bisher gefehlt hat, die Abwechslung und das Solo, steuern bei diesen Aufnahmen improvisierende Bläser und möglicherweise virtuelle Conga-Spieler bei. Die Zukunft nähert sich, wenn man so will, der Vergangenheit.