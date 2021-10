Deutscher Filmpreis 2021: Und die Lola geht an...

"Ich bin dein Mensch" ist der große Abräumer beim 71. Deutschen Filmpreis: Die futuristische Tragikomödie wurde unter anderem als bester Spielfilm ausgezeichnet. Außerdem wurde Maria Schrader für die beste Regie und – zusammen mit Co-Autor Jan Schomburg – für das beste Drehbuch geehrt. Maren Eggert, die bei der diesjährigen Berlinale bereits den Silbernen Bären bekommen hatte, erhielt die Trophäe für die beste weibliche Hauptrolle.

Die Lola in Silber, also der Preis für den zweitbesten deutschen Film, ging an den großen Favoriten des Abends, die zehnfach nominierte Literaturverfilmung "Fabian oder Der Gang vor die Hunde" von Dominik Graf. Auch "Fabian"-Kameramann Hanno Lentz und -Cutterin Claudia Wolscht wurden ausgezeichnet.

Vier Lolas für BR-Koproduktionen

Die Lola in Bronze ging an die vom BR koproduzierte Politsatire "Curveball – Wir machen die Wahrheit". Eine weitere Auszeichnung erhielt Thorsten Merten, der sich in der Kategorie bester männlicher Nebendarsteller durchsetzen konnte.

Bester männlicher Hauptdarsteller wurde Oliver Masucci, der für seine Darstellung als Rainer Werner Fassbinder in dem ebenfalls vom BR koproduzierten Drama "Enfant Terrible" gefeiert wurde. Außerdem wurde die BR-Koproduktion "Schachnovelle" in der Kategorie bestes Kostümbild ausgezeichnet.

Zweiter Abräumer des Abend: "Tides"

Überraschungssieger des Abends war das Endzeit-Drama "Tides". Der Genrefilm von Regisseur Tim Fehlbaum erhielt vier Preise und überzeugte die Jury vor allem auf visueller Ebene: Auszeichnungen gab es für die besten visuellen Effekte, das beste Szenen- und Maskenbild, sowie für die beste Filmmusik.