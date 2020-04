Meister des "Unkrauts": Künstler Lois Weinberger gestorben

Die Arbeit mit Pflanzen war für ihn fundamental. Sie habe "mit archäologischen Prozessen zu tun, die gesellschaftliche Verbindungen ermöglichen", sagte er: "Den Wert eines Gartens sehe ich darin, ihn als Träger zur Bedeutungsentstehung zu sehen, die über ihn hinausweist und zur Nichtvergleichbarkeit führt." 2009 bespielte Weinberger, wieder mit seiner Frau, den österreichischen Pavillon bei der Biennale in Venedig, in dem er einen riesigen verrottenden Laubhaufen zeigte ("Laubreise"). Unvergessen ist auch das Bild, auf dem Weinberger 1994 mit einer Gießkanne in der verwilderten Brachfläche am Brandenburger Tor im wiedervereinigten Berlin herumstapft. Auf der Fläche steht inzwischen das Holocaust-Mahnmal. Pflanzen erzählen immer auch politische Geschichten - viele junge Künstlerinnen und Künstler kommen heute darauf zurück.

Konzeptkunst in Karlsruhe und Weimar

Weinberger wurde am 24. September 1947 in Stams in Tirol geboren und absolvierte zunächst eine Ausbildung zum Schlosser und Kunstschmied. Anschließend besuchte er die Wiener Kunstschule. Neben den klassischen Ausdrucksformen Skulptur, Malerei und Grafik nutzte der Konzeptkünstler auch moderne Kommunikationsmittel wie Aktion, konzeptueller Darstellungen, Installationen, Readymades, Film und Copy Art. 1991 erhielt Weinberger eine Einladung zur Biennale in Sao Paulo, kurz darauf eine Professur an der Akademie Karlsruhe. Er war am Internationalen Atelier-Programm "Künstlerhaus Bethanien" in Berlin beteiligt und hielt Vorträge an der Bauhaus-Universität Weimar.