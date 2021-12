Lohnt sich der neue Spiderman?

Der Film "Spiderman" beginnt gewissermaßen mit einem Coming-Out. Gleich mit den ersten Bildern wird die wahre Identität des Superhelden preisgegeben. Peter Parker ist fortan für die Öffentlichkeit nicht mehr nur der nette Junge von nebenan, der freundliche Typ aus der Nachbarschaft, sondern – nun wissen es alle: Peter Parker ist Spiderman. Da sitzt er auf einer Straßenlaterne über einer Kreuzung in New York, blickt auf die riesige Videoleinwand an der spiegelnden Fassade eines Wolkenkratzers und schlägt seine Hände, die magisch klebrige Fäden in die Gegend schießen können, ob der überraschenden Enttarnung über dem Kopf zusammen: Ein Nachrichten-Sprecher verkündet, wer dieser Mann im rot-schwarzen Kostüm wirklich ist.

Willkommen in der Normalität einer Doppelexistenz. Was ja per se nichts Schlechtes sein muss. Denn der Moment, als – schon einige Zeit davor – seine Freundin MJ davon erfuhr, war ja durchaus erleichternd. Das wäre die einzige Woche seit seiner Mutation zum Spinnenmenschen gewesen, die sich normal angefühlt hätte, sagt Spiderman im Film. Jetzt, so sagt es seine Freundin, müsse sich er sich "nicht mehr verstecken oder alle anlügen". Tja, wenn es so einfach wäre. Ist es aber nicht. Denn weil Spiderman am Tod seines väterlichen Freundes Mysterio schuldig scheint, gilt er nun als gefährlich. Wird als öffentlicher Feind Nr. 1 bezeichnet. Und mit ihm werden auch seine Freunde und seine Mutter als bedrohlich eingestuft. Die Existenz hängt plötzlich am sprichwörtlichen dünnen Faden, der zu reißen droht.