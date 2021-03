Lösungen für Kirchen gesucht: Junge Christen starten "Hackathon"

Wie kann die Kirche der Zukunft aussehen? Die Antwort auf diese Frage wollen junge Christen nicht mehr nur den Geistlichen überlassen. Um frische Ideen zu entwickeln, riefen sie im vergangenen Jahr zum kirchlichen "Hackathon" auf. "Hackathon" ist ein Kunstwort, gebildet aus Marathon und Hack. Gemeint ist normalerweise ein Projekttreffen von Programmierern, die gemeinschaftlich eine Lösung für eine bestimmte Aufgabenstellung erarbeiten und das bei einem unhierarchischen Miteinander, das viel Raum für Kreativität lässt.

#Glaubengemeinsam - Wie soll die Kirche der Zukunft aussehen?

Unter dem Hashtag #Glaubengemeinsam fanden sich am vergangenen Wochenende im Netz rund 400 Teilnehmer aus ganz Deutschland zum zweiten christlichen "Hackathon" zusammen. Alles drehte sich um die Frage: Wie soll die Kirche der Zukunft aussehen? Und da hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre ganz eigenen Ideen.

In Simons Projektgruppe beispielsweise entwickelten sie neue Konzepte für Gemeinderäume – zum Beispiel in den Geschäftsräumen einer ausgedienten Apotheke oder in einem verwaisten Eiscafé während der Wintermonate. "Wir hatten die Idee: Dolce Vita statt deutscher Winter. Das ist jetzt eine konkrete Idee. Aber dann haben wir auch nochmal grundsätzlich gefragt: Mit welcher Haltung gestaltet Kirche andere Räume?"

"Wir leben ja jetzt gerade in einer Zeit, wo auch Innenstädte aussterben und auch viel leer steht und da nochmal die Bewegungsrichtung zu ändern, gar nicht zu fragen: Wie kriegen wir die jungen Leute wieder in die Kirche, sondern zu fragen: Was können wir für die Stadt tun?" Simon

Nicht lange diskutieren, sondern machen

Anna-Nicole Heinrich, Regensburger Studentin und Jugenddelegierte in der EKD-Synode, ist eine der Initiatoren des Treffens. Sie weiß: In Kirchengemeinden mahlen die Mühlen oft langsam. Beim "Hackathon" hingegen werde weniger diskutiert und dafür einfach mal ausprobiert. "Gerade bei Entwicklungen wird oft schon relativ früh sehr viel diskutiert", so Heinrich. "Unter diesem 48-Stunden-Druck kann man sich diese Räume nicht nehmen, wenn man am Ende ein Ergebnis haben will."

Über Twist, Jitsi und einen Youtube Livechannel formieren sich parallel Arbeitsgruppen zu Themen wie "Ein Traum von Kirche", "Hybride Präsenz nach dem Lockdown", aber auch "Kirche out of the box" oder "Bibelgeschichten in Minecraft". Im Rahmen des "Hackathon" stellt Jens die Ostergeschichte der Bibel im Open-World-Game Minecraft nach und dreht davon ein Social-Media-Video. "Mir liegen generell Computerspiele am Herzen und Leute, die Computerspiele spielen. Und ich habe mich gefragt: Wie kann man den Glauben in dieses Hobby einbinden?", erklärt Jens seine Idee.

Viele Baustellen von Kirche werden beim "Hackathon" beackert

In Videochatgruppen entwickeln die Teilnehmer des "Hackathon" eine Open-Source-Gemeinde-App oder eine Daily-Input-App, die nach dem klassischen Prinzip der Tageslosungen christlich-spirituelle Denkimpulse liefern – nur eben aufs Smartphone. Oder eine App fürs digitale Spenden. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Teilweise arbeiten die einzelnen Gruppen bis spät in die Nacht. Am Ende stellen die Arbeitsgruppen ihre Prototypen und Konzepte vor.

Viele altbekannte Baustellen von Kirche werden beim "Hackathon" beackert: Familien, die sich im klassischen Sonntagsgottesdienst nicht abgeholt fühlen, Beteiligung von Senioren oder Menschen, die nicht mobil sind. Junge Erwachsene, die den Anschluss an Kirche verlieren. So wie Georgia und Raul die neu nach Berlin gezogen sind und jetzt eine Webseite mitgestalten mit kirchlichen Angeboten. Zwei Zielgruppen gibt es dafür aus ihrer Sicht: "Die, die eh schon Kontakt mit Kirche haben, woanders hinziehen und Anschluss suchen und die, die keinen Kontakt zu Kirche haben, für die man aber Angebote machen kann." Die Angebote sollen an die Lebenswirklichkeit der Leute anknüpfen, erzählen sie. "'Katze oder Kind?' – Man beschäftigt sich ja irgendwann mit der Frage: Wohin soll’s eigentlich gehen?"

"Spirituelles Scrum": Jeder bringt seine Charismen ein

Die Probleme sind bekannt, die Antworten, die die Teilnehmer beim "Hackaton" finden, sind innovativ, spielerisch und moderner als mancher es Kirche zutrauen würde. Klaus-Martin Strunk aus der Nähe von Hamburg engagiert sich in der Projektgruppe "Spirituelles Scrum". Scrum, Englisch für Gedränge, ist ein Begriff, der ursprünglich aus der Softwareentwicklung stammt – eine Art projektorientiertes Teamwork mit flacher Hierarchie und wenig festgeschriebenen Rollen. Jeder bringt sich ein. Klingt ein bisschen nach Charismen in einer christlichen Gemeinde, liegt also eigentlich gar nicht so fern, findet Strunk.

"Gerade in der Nach-Corona-Zeit ist die Kirche ja aufgefordert, ganz viele neue Angebote zu bringen. Und da ist Scrum eine ganz tolle Arbeitshilfe, um voranzukommen." Klaus-Martin Strunk

Agiles Arbeiten, agile Kirche – um das zu verwirklichen, braucht es noch etwas, finden die Teilnehmer einer anderen Projektgruppe: Kirchenfeedback. Genau so heißt die entsprechende Plattform, die schon beim letzten "Hackathon" angedacht wurde und an der auch Heiko seit 48 Stunden fieberhaft arbeitet. Wir leben nun einmal in einer Kultur digitaler Reviews, Feedbacks und Likes, meint er. Sich dem zu stellen, wäre für Kirche ein Gewinn - vor allem, wenn die digitalen Meinungen so aufbereitet sind, "dass Kirchengemeinden damit arbeiten können."

Projekteinheiten beginnen mit Andacht und Segen

Bei aller Begeisterung für Digitales. Alle, die sich dem "Hackathon" angeschlossen haben, haben eins gemeinsam: ein Interesse an Glaubensfragen, an Spiritualität. Und so beginnen die Projekteinheiten jeweils mit einer Andacht und einem Segen und mit einem Bibeltext - gerne auch mal als Tiktok-Video.

Am Sonntagabend sind alle ziemlich übernächtigt, aber auch begeistert von der Ideenfülle und Leidenschaft, die beim "Hackathon" spürbar geworden ist. Nach dem ersten "Hackathon" im vergangenen Jahr haben einige der Ideen zunächst an Schwung verloren, sagt Initiatorin Anna-Nicole Heinrich.

Prototypen werden mit Pitch vorgestellt

Darum haben sich die Organisatoren diesmal etwas einfallen lassen, um die Projekte auch nach ihrer Schöpfung weiterzuverfolgen: "Wir werden uns am Ostermontag treffen, wo man sich nochmal vernetzen kann. Wir haben die Arbeitsplattform, auf der der 'Hackathon' stattgefunden hat, beibehalten. Man kann sich da also weiter treffen. Und wenn einzelne Projekte schon so weit sind, dass es einen Prototypen gibt, dann organisieren wir einen Pitch mit Profis."

"Out of the Box" – so heißt eine Projektgruppe. Und das trifft auf viele Ideen für die Kirche von morgen zu, die beim "Hackathon" entwickelt werden. Bleibt abzuwarten, ob die Ideen auch raus aus der Box kommen, ob sie also auch über die Veranstaltung hinaus Schule machen.