Löffelholzfenster in Nürnberger Lorenzkirche wird ausgebaut

In der Nürnberger Lorenzkirche ist am Dienstag (12.11.19) Fingerspitzengefühl gefragt: Restauratoren bauen Teile des sogenannten Löffelholz-Fensters aus. Geschaffen hat es Künstlers Hans Baldung Grien, der von 1503 bis 1508 in Nürnberg lebte und arbeitete. Er gilt als einer der eigenwilligsten Künstler der Renaissance, der sich durch exzentrische, häufig erotische Gemälde einen Namen gemacht hat.

Grien revolutionierte Glasmalerei in Nürnberg

Die Weihnachtsszene, die auf den Glasscheiben des Löffelholzfensters abgebildet ist, geht als Leihgabe an die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, die Hans Baldung Grien (1484/85 – 1545) eine große Ausstellung widmet. Grien veränderte die Glasmalerei in Nürnberg schlagartig, berichtet der Direktor des Germanischen Nationalmuseums, Daniel Hess. "Die Bilder sind viel expressiver, viel zupackender. Auch die Auswahl der Farbgläser ist eine ganz andere. Und diese neue Richtung innerhalb der Glasmalerei verschwindet just zu dem Zeitpunkt, als Hans Baldung Grien von Nürnberg nach Straßburg umsiedelt", so der Kunsthistoriker.

Original-Scheiben werden durch Kopien ersetzt

Dass die bekannte Weihnachtsszene in der Nürnberger Lorenzkirche fehlt, werden die Besucher kaum merken: Die Original-Scheiben werden durch Kopien ersetzt. Auch aus dem Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg gehen Grien-Werke als Leihgabe nach Karlsruhe. Das Museum verleiht sechs Gemälde, darunter das Werk "Maria mit Kind und Papagei“. Das ungewöhnliche Bild zeigt Maria, wie sie Christus stillt. "Es ist ein sinnliches Madonnenbild", sagt Hess. Der Papagei, der Maria am Hals pickt, gilt als der Vogel der Venus und der Verführung.

Dürer vermachte Hans Baldung Grien eine seiner Locken

In seiner Zeit in Nürnberg lernte Hans Baldung Grien auch Albrecht Dürer kennen. Als Zeichen der großen Verehrung habe Baldung eine von Dürers Haarlocken zugeschickt bekommen, nachdem der Meister gestorben war, berichtet GNM-Direktor Hess. Ob Hans Baldung Grien bei Dürer in die Lehre ging, wie es in verschiedenen Quellen zu lesen ist, sei hingegen nicht gesichert. Zu unterschiedlich seien die Werke. "Grien ist der Maler, der große Meister der Farbe. Dürer ist der große Meister des Zeichnens", so der Kunsthistoriker.

"Heilig – Unheilig“ – Landesausstellung über Grien in Karlsruhe

Die große baden-württembergische Landesausstellung über Hans Baldung Grien mit dem Titel "Heilig – Unheilig“ in Karlsruhe startet am 30. November. Bis zum 8. März sind in der Staatlichen Kunsthalle mehr als 200 Leihgaben zu sehen, unter anderem auch aus Paris, London und New York.