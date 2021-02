"Lockdown" ist Anglizismus des Jahres 2020

Auch beim Anglizismus des Jahres 2020 geht es um Corona: Der mit der Pandemie im deutschen Sprachschatz heimisch gewordene Begriff "Lockdown" ist das englische Lehnwort des vergangenen Jahres. So wollte es das Publikum, das dieses Jahr erstmals darüber abstimmen durfte, so wollten es auch die Sprachwissenschaftler in der Jury.

Begriffe wie "Homeoffice" oder "Homeschooling" hatten damit das Nachsehen. "Lockdown" sei eben von allen neuen Begriffen der am häufigsten verwendete, der neueste und der interessanteste gewesen, sagt der Jury-Vorsitzende Anatol Stefanowitsch: "Der Lockdown und die damit verbundenen Maßnahmen sind die zentralen Erfahrungen, mit denen wir uns in dem Jahr befasst haben. Es gibt ja sogar eine ganze Wortgruppe, die sich um diesen Anglizismus herum gebildet hat: von Lockdown-Befürwortern und -Fetischisten bis hin zu Lockdown-Gegnern und -Kritikern". Auch die Auswirkungen seien versprachlicht worden: wie Lockdown-Frisur oder Lockdown-Kilos, ergänzt Stefanowitsch: "An diesem Wort kann man eine Kulturgeschichte der Pandemie festmachen!" Dieses für Lehnwörter typische Eigenleben, aber auch die zentrale Rolle, die das Wort in der Diskussion um die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie spielt, seine schnelle Integration in den Wortschatz, überzeugten das Gremium rund um den Berliner Sprachwissenschaftler.

Das Wort Lockdown: Gekommen um zu bleiben

Die Jury kürt seit 2010 einen "Anglizismus des Jahres" – diese Jahr erstmalig begleitet von einer Online-Abstimmung. Mit der Wahl soll der positive Einfluss des Englischen auf die deutsche Sprache gewürdigt werden. Das haben die Sprachwissenschaftler auch diesmal wieder betont. Anders alle viele Sprachpuristen sind sie der Auffassung, dass Lehnwörter unsere Sprache bereichern – manchmal vorübergehend und manchmal für immer: "Wir können am Wort 'Lockdown' auch sehr schön sehen, dass die Entlehnung von Wörtern eine Strategie ist, um in einer neuen Situation, in der sich neue kulturelle Praktiken herausbilden, schnell ein Wort zu haben für die neue Situation." Manchmal schaffe die deutsche Sprache eine Alternative in Form eines Lehnwortes, die sehr schnell wieder verschwinde, erklärt der Sprachforscher. "Bei 'Lockdown' bin ich mir allerdings sehr sicher, dass dieses Wort gekommen ist, um zu bleiben."

Genau wie die in den vergangenen Jahren ausgezeichneten Begriffe "Influencer" oder "Shitstorm". Nach Angaben der Sprachwissenschaftler hat sich der Begriff "Lockdown" ab der zweiten Märzhälfte 2020 schnell verbreitet und dabei Umschreibungen wie "Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie" oder "Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus" ersetzt. Ein weiterer starker Häufigkeitsanstieg findet sich ab Oktober – spätestens seit diesem Zeitpunkt sei der Begriff fester Bestandteil des Deutschen geworden.

Die Jury betont, dass sich der Wortschatz des Deutschen im Zuge der Covid-19-Pandemie mit einer nur selten zu beobachtenden Geschwindigkeit erweitert und verändert habe. Um den Umfang der Veränderungen hervorzuheben, hatte die Jury in diesem Jahr eine Auswahl von fünf Wörtern gleichberechtigt auf den zweiten Platz gesetzt: Shutdown, Homeschooling, Homeoffice, Superspreader und Social Distancing.

Zuvor hatten sich schon bei der Wahl zum "Wort des Jahres 2020" und zum "Unwort des Jahres 2020" Corona-Begriffe durchgesetzt: Hier machten "Corona-Pandemie" bzw. "Corona-Diktatur" das Rennen.