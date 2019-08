Schaut man sich das diesjährige Programm an, dann ist es den Locarnesern wieder einmal gelungen, aus der Not eine Tugend zu machen. Während sich die im Frühjahr und im Spätsommer stattfindenden großen Festivals von Cannes und Venedig um die etablierten Regienamen und glamouröse Starauftritte streiten, geht man am Lago Maggiore auf freigeistige Entdeckungsreise.

Diese Tradition möchte die neue künstlerische Leiterin Lili Hinstin weiterführen: "Das Festival von Locarno wird mit mir an der Spitze genau das sein, was es seit 72 Jahren ist: Ein Ort für das unkonventionelle, radikale und herausfordernde Kino. Und eine Heimat für mutige künstlerische Handschriften."

Eines haben die 17 Wettbewerbsfilme von Locarno gemeinsam: Sie ziehen die Kraft ihr Bilder nicht aus der klassischen Narration. Ihre Regisseure verstehen sich eher als beobachtende Erzähler.

Goldener Leopard für "Vitalina Varela"

Der mit dem Goldenen Leoparden ausgezeichnete Film "Vitalina Varela" des Portugiesen Pedro Costa beginnt mit einer Ankunft. Die von den Kapverden stammende Titelheldin landet in Lissabon, doch sie kommt zu spät: Ihr Mann ist vor drei Tagen gestorben. Jahrelang haben sich die beiden nicht gesehen. Nun sitzt sie in seiner armseligen Behausung am Stadtrand der Hauptstadt.

Die Trauer der Witwe über den Verlust, über eine nicht gelebte Liebe, hält der Portugiese in eindrücklichen gemäldeartigen Bildern fest. Er leuchtet die Dunkelheit aus, die seine Heldin empfindet. Mal fällt das Licht auf ihr Gesicht, auf ihre Hände, dann wieder auf die kargen Wände, von denen die Farbe abblättert. Pedro Costa bebildert nicht ihre Geschichte, er zeigt ihre Gefühle, ihre Trauerarbeit – und dafür braucht es Zeit.

"Im Kino geht es um die Zeit. Auch was genau in diesem Moment passiert, ist Zeit. Aber das heutige Kino respektiert die Zeit nicht mehr. Alles geht zu schnell. Wir müssen nicht gegen die Zeit ankämpfen, sondern mit ihr sein." Pedro Costa, Regisseur von "Vitalina Varela"

Vitalina Varela braucht kaum Worte, alles, was sie empfindet, drückt sie mit ihrem Gesicht, mit Gesten und Bewegungen aus. Für ihre sehr physische Darstellung erhielt die Schauspielerin, die den gleichen Namen wie die Titelheldin trägt, völlig zurecht den Preis als beste Darstellerin.

Ebenfalls ausgezeichnet: Damien Manivels "Isadoras Kinder"

Auch der französische Regisseur Damien Manivel verlässt sich auf seine Bilder, inszeniert wie sein portugiesischer Kollege Körper in Räumen. Und auch in seinem Film "Isadoras Kinder", mit dem Preis für die beste Regie ausgezeichnet, geht es um einen Verlust: Nach dem Unfalltod ihrer beiden Kinder schuf die Tanzpionierin Isadora Duncan das Solo "Mother", in dem eine Mutter in einem Augenblick extremer Zärtlichkeit ihr Kind wiegt, bevor sie es gehen lässt.

Dieses Solo lässt Manivel in statischen Einstellungen von drei Frauen unterschiedlichsten Alters tanzen, von einer jungen angehenden Tänzerin, von einem behinderten Kind, von einer älteren schwarzen Frau. Ohne ihre Geschichte zu kennen, allein durch die Art, wie sie den Tanz interpretieren, tauchen wir in ihre Gefühlswelten ein.

Leer ausgegangen: "Das freiwillige Jahr"

Das Regieduo Ulrich Köhler und Henner Winkler kommt seinen Figuren wiederum mit einer beweglichen Kamera sehr nahe. Ihr Film "Das freiwillige Jahr" verzichtet ebenfalls auf psychologische Erklärungen und eine herkömmliche Dramaturgie. Im Mittelpunkt steht eine Vater-Tochter-Beziehung. Jette hat ihren Rucksack gepackt. Für ein freiwilliges soziales Jahr in Costa Rica. Doch will sie wirklich in die Ferne ziehen oder erfüllt sie nur den Wunsch ihrer Vaters?

Der Film beobachtet die Dynamik zwischen den beiden und überlässt es dem Zuschauer eigene Schlüsse zu ziehen, sagt Henner Winkler.

"Es gibt eben einen, der übergriffig ist, und eine, die sich nicht entscheiden kann. Und die es ihm dann unmöglich macht, weiter übergriffig zu sein, weil er seine Tochter suchen muss. Als Zuschauer hat man ja die Wahl, mit wem man sich identifizieren möchte. Für die Tochter ist es eine Emanzipationsgeschichte, für den Vater ein Scheitern." Henner Winkler, Teil des Regieduos von "Das freiwillige Jahr"

Der Film spielt während weniger Tage und ist so präzise geschrieben und inszeniert, dass eine ganze Welt der Ängste, Sehnsüchte und verpassten Träume entsteht. Während die ewige Besserwisserei des Vaters eine schöne Situationskomik mit sich bringt. Auch wenn "Das freiwillige Jahr" bei der Vergabe der Leoparden leer ausging, tritt der Film mit seiner eher beobachtenden Erzählhaltung in einen Dialog mit den anderen Beiträgen des Festivals.

Im schönsten Sinne des Wortes hat die 72. Ausgabe von Locarno das Publikum herausgefordert. Mit Bildern, die nicht zwangsläufig interpretiert oder gedeutet, sondern die zunächst einmal nur gesehen werden wollen.