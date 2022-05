"Was für ein Klumpen Präzision und Grazie!"

Die Liste der Preisträgerinnen und Preisträger liest sich eindrucksvoll: August Diehl oder Devid Striesow haben ihn schon, Johanna Wokalek und Lina Beckmann auch. Und nun auch Samouil Stoyanov. Der Österreicher erhielt gestern den mit 5.000 Euro dotierten, renommierten Alfred-Kerr-Darstellerpreis.

Stoyanov früher an Münchner Kammerspielen

Unter Ex-Intendant Matthias Lilienthal war Stoyanov lange Jahre Mitglied der Münchner Kammerspiele. Mittlerweile ist er am Wiener Volkstheater engagiert. Ausgezeichnet wird er für seine Leistung im Stück "humanistää!", einem musikalisch-lautmalerischen Abend, der ganz dem Erbe des Dada-Poeten Ernst Jandl verpflichtet ist - verkörpert von, genau, Samouil Stoyanov.

Tscheplanowa: "Wer tanzt da so kampfbereit Sprache?"

Schauspielkollegin Valeria Tscheplanowa (selbst Gewinnerin des Darstellerpreises im Jahr 2014) rühmte seine Performance in ihrer Laudatio als eine Mischung aus "Präzision und Grazie". "Gleich am Anfang, da war er noch mit einer Maske verdeckt, fragte ich mich, wer tanzt da so kampfbereit Sprache", so die ehemalige Münchner-Residenztheater-Schauspielerin über ihren 33-jährigen Kollegen.

Auch Kampnagel darf sich freuen

Stoyanov ist übrigens nicht der einzige, der sich am Schlusstag des diesjährigen Berliner Theatertreffens über eine Auszeichnung freuen durfte. Der Theaterpreis Berlin ging diesmal an die Theaterproduzentin und Intendantin von Kampnagel in Hamburg, Amelie Deuflhard. Sie wird für ihre besonderen Verdienste um das deutschsprachige Theater ausgezeichnet.