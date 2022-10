Lobby für linken Schriftsteller Leonhard Frank aus Würzburg

Er gilt als einer der wichtigen deutschen Schriftsteller, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Niederungen des Alltags zum Gegenstand von Literatur gemacht und dem Kleinbürgertum eine Stimme gegeben haben: Leonhard Frank, geboren am 4. September 1882 in Würzburg. Über Jahrzehnte hat sich die Stadt extrem schwer mit dem überregional erfolgreichen Schriftsteller getan.

Frank-Gesellschaft feiert Doppeljubiläum

In seiner Heimatstadt galt er jedoch lange als Persona non grata, war dort über seinen Tod hinaus umstritten. Als Verbund von Fürsprechern des 1961 verstorbenen Schriftstellers feiert die Würzburger Leonhard-Frank-Gesellschaft am Montag nun ein Doppeljubiläum: Franks Geburtstag vor 140 Jahren und das 40-jährige Bestehen der Gesellschaft, die sich 1982 anlässlich des damals 100. Schriftsteller-Geburtstags gegründet hatte.

Zum Auftakt der Feierlichkeiten führt der Würzburger Historiker und Gesellschaftsvorsitzende Hans Steidle auf Franks Spuren durch die Stadt. Treffpunkt für diesen literarischen Rundgang ist um 18.30 Uhr am Vierröhrenbrunnen vor dem Rathaus. Um 20 Uhr beginnt dann im Theater am Neunerplatz ein Frank-Abend mit Texten, Gesprächen und Musik. Die Leonhard-Frank-Gesellschaft ist eine Art Lobby, eine posthume Interessensvertretung für den Schriftsteller, mit dem sich seine Heimatstadt über Jahrzehnte hinweg extrem schwergetan hat.

Erster Roman überregionaler Überraschungserfolg

Das vierte Kind eines armen Schreinergesellen gehörte in Würzburg zeitlebens einer zweifachen Minderheit an, so Hans Steidle, denn Frank stammte aus dem kleinen Handwerkertum und war evangelischer Herkunft.

Sein erster Roman "Die Räuberbande" von 1914 erzählt von einer Würzburger Jugend inmitten eines bedrückenden Klimas geistiger Enge, berichtet von bigotten Pfarren und sadistischen Prügelpädagogen. Wenig schmeichelhaft für die Heimatstadt – und so wurde der erste Roman vor allem ein überregionaler Überraschungserfolg, der mit dem Fontane-Preis ausgezeichnet wurde.

Bücherverbrennung: Kriegsgegner Frank im Exil

Den Kleist-Preis erhielt Frank 1920 für sein pazifistisches Werk "Der Mensch ist gut". Ende der 1920er Jahre zählte er zu den berühmtesten und geschätzten deutschen Schriftstellern. Aus seiner fränkischen Heimat zog es Frank bald weg, erst nach München, wo er Kunstmaler werden wollte, dann nach Berlin. Dort schwenkte der gelernte Schlosser endgültig auf Schriftsteller um und feilte in Künstlercafés an seinem Sprachhandwerk.

Während der Nazi-Herrschaft musste der radikale Kriegsgegner und Sozialist ins Exil, seine Bücher wurden in Deutschland verbrannt. Er floh 1933 und lebte mit geringen Einnahmen in der Schweiz, in Paris, schließlich in den USA in Los Angeles und in New York.

Stadtrat wollte keine Leonhard-Frank-Straße

1950 kehrte Frank nach Deutschland zurück, der Empfang im völlig zerstörten Würzburg fiel frostig aus. Man nahm ihm übel, dass sein Roman "Die Jünger Jesu" die Verdrängung der Nazi-Gräuel ausgerechnet im Nachkriegs-Würzburg ansiedelte. Kurz nach Franks Tod 1961 verweigerte der Stadtrat, eine Straße nach Leonhard Frank zu benennen.

Erst 1965 wurde eine Promenade am Würzburger Mainufer in Leonhard-Frank-Promenade benannt. Weil es hier weder Wohnhäuser noch Autoverkehr gibt, suche man die Promenade in Internet-Verzeichnissen und Stadtplänen leider oft vergeblich, bedauert die Leonhard-Frank-Gesellschaft. Andererseits sei die Nähe zum alten Mainviertel passend, denn das Viertel spielt eine wichtige Rolle in Franks Würzburgromanen.

Höhere Wertschätzung für geschmähten Schriftsteller

Ihr Engagement für Leonhard Frank beurteilt die Gesellschaft mit Blick auf die vergangenen 40 Jahre als erfolgreich. Die zahlreichen Veranstaltungen, Vorträge und Forschungsprojekte hätten dazu beigetragen, die Erinnerung an Frank wach zu halten und zu einer höheren Wertschätzung geführt, heißt es von der Frank-Gesellschaft.

Zu einer zwischenzeitlichen Frank-Renaissance in Würzburg hatte auch die Stadtleseaktion "Würzburg liest ein Buch" beigetragen. In über 100 Veranstaltungen wurde 2014 der einst so heftig abgelehnte Roman "Die Jünger Jesu" in Würzburg öffentlich gelesen, besprochen und diskutiert.