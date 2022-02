Lob des Ungeziefers: Ungewöhnliche Songs von Tara Nome Doyle

Zart und zurückhaltend, die Stimme oft nur vom Klavier begleitet, so beginnen viele der Lieder von Tara Nome Doyle, um sich dann zu dramatischen Pophymnen aufzuschwingen. Thematisch geht es häufig um Liebe und um die Komplexität von Beziehungen, obwohl die Songtitel anderes vermuten lassen.

Ungeziefer als Metapher und Konzept

Denn ihre Lieder hat Doyle nach allerlei recht ekligem Getier benannt: Raupen, Blutegel, Schnecken, Würmer, die Motte, die Krähe. Doyle spielt dabei mit dem Schönen und dem Hässlichen, mit Anziehung und Abstoßung, ganz im Sinn des Begründers der analytischen Psychologie Carl Gustav Jung, dessen Konzept von Persona und Schatten, von Bewusstheit und Verdrängung, von der hellen und der dunklen Seite der Psyche sich wie ein roter Faden durch das Album zieht.

Jawohl – "Værmin" ist tatsächlich ein Konzeptalbum. Eines, das Ekliges als Metapher für unsere dunkle Seite sieht, unseren "Schatten". Und eines, das vieles in Frage stellt. Unser Verhältnis zu bestimmten Tieren zum Beispiel, die wir als "vermin", als Ungeziefer bezeichnen, obwohl wir sie auch wertfrei betrachten könnten. So wie die Raupe, die Tara Nome Doyle auf dem Album-Cover ungerührt über ihre Wange kriechen lässt – schließlich wird aus ihr irgendwann ein Schmetterling. Und im Lied "Snail" vergleicht sich Doyle gleich selbst mit einer Schnecke, wenn sie singt: "kissed by the rain / with a heart full of hope / avoidance of pain / is a slippery slope."