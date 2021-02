Lizzy Aumeier bekommt Orden "Wider die Neidhammel"

Die Kabarettistin und Musikerin Lizzy Aumeier hat den Karnevalsorden "Wider die Neidhammel" vom Faschingsverein "Nürnberger Luftflotte des Prinzen Karneval" verliehen bekommen. Sie sei "eine Frau mit einer einzigartigen Kombination aus vielen Facetten", so die Begründung der Nürnberger Luftflotte.

Sie werde nicht nur für ihre musikalischen Talente, sondern auch für ihren Humor ausgezeichnet. In einem Interview sagte die Künstlerin neulich: "Zu jedem Thema kann man Witze machen. Was Angst macht, mache ich lächerlich."

Humor trotz Corona

Die Haltung, fürchterlichen Dingen durch Humor ihren Schrecken zu nehmen, sei ein Kernelement der Fastnacht, erklärte Jörg Philips, Präsident der Nürnberger Luftflotte, dem Bayerischen Rundfunk. Da wegen der geltenden Corona-Maßnahmen keine großen Feste erlaubt sind, wurde Lizzy Aumeier der Orden in kleinem Rahmen in ihrer Privatwohnung verliehen. Wenn es wieder geht, will die Luftflotte die diesjährige Preisträgerin mit einer großen Gala feiern. Wie das dann aussehen wird, ist allerdings noch nicht klar.

Lange Liste an ausgezeichneten Persönlichkeiten

Lizzy Aumeier ist die 56. Preisträgerin des Ordens. Der Orden "Wider die Neidhammel" ist eine Anlehnung an den Aachener Prominenten-Orden "Wider den tierischen Ernst". Der fränkische Sonderorden soll den Ordensträger gegen all die Neider der Qualitäten des Preisträgers schützen, so der Verein.

Seit 1966 wird er bereits verliehen. Helmut Kohl (CDU), Edmund Stoiber (CSU), Schauspielerin Uschi Glas und "Wetten, dass..?"-Erfinder Frank Elstner haben die Auszeichnung ebenfalls schon erhalten. Auch Alexander Herrmanns Koch-Kollege Alfons Schuhbeck erhielt den Orden bereits. Im vergangenen Jahr ging er an den Choreographen Jorge Gonzáles.