Lizzo – die Ritterin des Disco und Funk

Wie es sich für eine Pop-Ikone gehört, ist da natürlich erstmal ein ikonenhaftes Albumcover. Wo Lizzo auf dem letzten Album noch in all ihrer Körperpracht komplett nackt posiert hat, hat sie sich auf dem Cover zum neuen Album "Special" gerüstet. Zumindest wirkt es so. Auf dem Kopf trägt sie eine funkelnde Paillettenhaube, die aussieht wie die Kettenhaube eines Ritters. Nach dem Riesen-Erfolg der letzten Platte hatte Lizzo Angst, neue Musik zu veröffentlichen: da waren der Druck und neben der Fan-Liebe auch die negativen Stimmen. Aber Ritterin Lizzo ist zurück – gewappnet mit Disco und Funk!

"About Damn Time": Es ist verdammt nochmal an der Zeit für so vieles, sagt Lizzo: dass es ihr besser geht nach den Jahren voller Angstzustände und Selbsthass, dass es jetzt endlich die erste Schwarze Richterin am US-Supreme Court gibt. Und es ist wirklich an der Zeit, dass wir aus dieser Pandemie rauskommen. Warum sie sich musikalisch auf dem neuen Album an den 70ern orientiert hat, erzählt sie hier im Interview mit Zane Lowe bei Apple Music: "Disco und Funk waren für viele Leute wie eine Revolution! Diese Musik hat damals geholfen aus den dunklen Zeiten der späten 60er rauszukommen. Die Leute haben getanzt und geschwitzt, Schwarze und queere Menschen konnten sich ausdrücken. Ich hab diese Musik also bewusst gewählt für unsere heutige dunkle Zeit."

Nächste queere Disco-Hymne?

Die Ursprünge von Disco liegen in der queeren Kultur. Dieser Tatsache erweist Lizzo auf dem Album Respekt, mit einem eigenen Song: "Everybody’s Gay" dürfte wohl zur nächsten queeren Disco-Hymne avancieren. Lizzo ist die Schutzpatronin aller, die sich ausgegrenzt fühlen: weil sie queer sind, weil sie dick sind wie sie selbst, weil sie unter den sexistischen, rassistischen Denkmustern in der Gesellschaft leiden. Für sie alle hat Lizzo auch auf dem neuen Album wieder ihre Botschaft der Selbstliebe dabei. Die lautet diesmal nicht nur: Du bist gut, so wie du bist. Nein, du bist besonders: special!