Kabarett im Livestream: Der Salzburger Stier wird vergeben

Lara Stoll, geboren 1987 in Schaffhausen, gilt als die Punkerin der Schweizer Poetry-Slam-Szene: Sie ist laut und anarchistisch auf der Bühne, ihre Texte sind oft ein einziges, kunstvoll gebautes Crescendo. Doch dann, plötzlich und unerwartet, zeigt die Exzentrikerin ihre Zerbrechlichkeit. Schon früh stand sie auf der Bühne, 2006 wurde sie Poetry-Slam-Schweizermeisterin in der Kategorie U20, im gleichen Jahr bestätigte sie diesen Erfolg mit dem Gewinn der deutschsprachigen Meisterschaft in derselben Kategorie. 2010 dann gewann sie die Slam-Poetry-Schweizermeisterschaft und auch noch die ersten Slam-Europameisterschaften im französischen Reims. Neben der Sprache ist Stolls zweite große Leidenschaft der Film: Sie absolvierte ein Filmstudium in Zürich und produziert experimentelle Videos und Kinofilme, in der TV-Krimi-Komödie "Advent, Advent!" spielt sie eine Hauptrolle. Ach ja, Musik macht sie auch noch: 2015 gründetet sie die Punkband "Pfffff", aus der später das Synth-Pop-Techno Projekt "Stefanie Stauffacher" entstand.