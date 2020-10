Livekonzert-Studie vorgestellt: So könnten Groß-Events ablaufen

Im Modellversuch errechneten die Wissenschaftler, dass sich bei guter Belüftung und Maskenpflicht vier Mal weniger Konzertbesucher anstecken als ohne diese Vorkehrungen. Insgesamt sei die Zahl der Zuschauer, die trotz eines sorgfältigen Hygiene-Konzepts gefährdet sei, nach den statistischen Erhebungen "sehr gering". In einem Rechenbeispiel erläuterten die Wissenschaftler, dass ein Konzert mit 3300 Besuchern in Leipzig die Gesamtkontakte in dieser Stadt mit rund 600 000 Einwohnern nur um rund ein Prozent erhöhe. Die Forscher hatten insbesondere die Verteilung der Aerosole in der Halle penibel nachverfolgt und ausgewertet.

Minister hält Veranstaltungen für möglich

"Grundsätzlich sind Veranstaltungen unter Dächern möglich, und zwar auch große Veranstaltungen", sagte der sächsische Wissenschaftsminister Armin Willingmann zu den Ergebnissen der Studie. Die "AHA-Regeln" seien bestätigt worden. Sie reduzierten das Ansteckungsrisiko "ganz erheblich". Er hätte sich gewünscht, so Willingmann, dass diese Erkenntnis auch in der Vergangenheit von den Veranstaltern immer umgesetzt worden wäre. Der Minister verwies auch auf eine Umfrage innerhalb der Studie, wonach die Befragten mehrheitlich eine Maskenpflicht auch am Sitzplatz für keinen Hinderungsgrund hielten, ein Konzert zu besuchen. Die Akzeptanz von Masken sei im letzten halben Jahr somit deutlich gestiegen. Das Geld für die Studie sei jedenfalls "gut investiert" gewesen.