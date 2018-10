Live und in Farbe: "Catch me if you can" in Nürnberg gefeiert

Gil Mehmert ist einer der besten

Ja, diesen Frank Abagnale, Jahrgang 1948, gibt es wirklich, Steven Spielberg machte aus dem Leben des Scheckbetrügers und Narzissten 2002 einen Erfolgsfilm, ein paar Jahre später folgte das Musical, und das brachte Gil Mehmert gestern Abend am Staatstheater Nürnberg so mitreißend und aktuell auf die Bühne, dass die Zuschauer nach drei rasant-kurzweiligen Stunden stehend applaudierten. Nun ist Mehmert hierzulande für das Musical sicherlich einer der besten und erfahrensten Regisseure überhaupt, immerhin hat er in Hamburg "Das Wunder von Bern" inszeniert, eine hoch professionelle und superteure Produktion. In München riss er am Gärtnerplatztheater das Publikum mit "Priscilla, Königin der Wüste" von den Sitzen. Der Mann hätte zweifellos auch am Londoner Westend Erfolg.

Unter Drogen wie Doris Day

In Nürnberg stimmte bei "Catch me if you can" einfach alles: Das Tempo, der Witz, das Casting, die Ausstattung. Klar, Bühnenbildner Jens Kilian und Kostümdesigner Falk Bauer zitierten die sechziger Jahre, mit Turmfrisuren, Pailletten-Kleidern, grellen Farben und knurrigen FBI-Beamten mit Kippe und Hut. Stewardessen, Krankenschwestern und Bardamen standen noch allesamt unter gefährlichen Drogen wie Doris Day und halluzinierten von Kindern, Kirche und Küche. Das geht heute nur noch als Kult oder Trash durch, Mehmert zeigt beides, ohne dabei jemals betulich oder überheblich zu werden. Denn was treibt diesen Hochstapler Frank an? Die Sehnsucht, geliebt zu werden, der Wunsch nach Anerkennung. Seine Eltern lassen sich scheiden, der Vater trinkt, die Mutter heiratet einen anderen. Der Sohn will es beiden recht machen, womit er aber schon beim Scheidungsprozess scheitert.