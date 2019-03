Feminismus mit Fußnoten

Das ist aber gar nicht schlimm. Denn Strömquist leistet auch hier wieder Aufklärungsarbeit. Ihre Comics sind eigentlich satirisch durchsetzte Sachbücher: Sie verarbeitet Briefwechsel, wissenschaftliche Texte, Interviews und feministische Essays, zitiert aus einem jahrtausendealten Gedicht einer sumerischen Mondpriesterin genauso selbstverständlich wie aus einem Popsong von Sting. Was sie zusammengetragen hat, klingt oft unglaublich – aber Strömquist belegt alles akribisch mit Quellen: An den Comic-Panels haften sogar Fußnoten!

Im feministischen Diskurs bezieht Strömquist klar Position. So leistet sie in ‚I’m every woman‘ zum Beispiel einen kritischen Beitrag zur aktuellen Gleichstellungsdebatte, indem sie fragt: "Wäre es 'besser' für das Ökosystem im Nigerdelta, wenn die Hälfte des Shell-Aufsichtsrats aus Frauen bestünde? Wäre es 'besser' für die Arbeiterinnen in den Sweatshops der Dritten Welt, wenn Nike und Adidas mehr weibliche Anteilseigner hätten? Wäre es 'besser' für die Gefangenen in Guantanamo, wenn die Hälfte der Wärter Frauen wären?" Strömquists Feminismus‘ sind Frauenquoten also nicht genug. Sie hält auch nichts davon, in feministischer Manier eine "Natur der Frau" zu zelebrieren.