Indigene Aktivistin Sacheen Littlefeather gestorben

Die Oscar-Akademie berichtete am Sonntag im Kurznachrichtendienst Twitter vom Tod der 75-jährigen Sacheen Littlefeather. In ihrer Nachricht zitierte die Akademie Littlefeather mit den Worten: "Wenn ich tot bin, denkt immer daran, dass, wann immer ihr für Eure Wahrheit einsteht, ihr meine Stimme und die Stimmen unserer Nationen und unserer Völker am Leben erhaltet."

Littlefeather lehnte für Marlon Brando Oscar ab

Die Angehörige des Stammes der Apachen, Littlefeather, war 1973 einem breiten Publikum bekannt geworden. Damals hatte der Schauspieler Marlon Brando, der einen Oscar als bester Hauptdarsteller in "Der Pate" erhalten sollte, die 26-Jährige an seiner Stelle auf die Bühne geschickt. Dort trug sie die Botschaft vor, Brando könne "diesen sehr großzügigen Preis leider nicht annehmen". Weiter sagte sie, Preise sollten in diesem Land nicht entgegengenommen werden, bis sich die Lebensbedingungen der amerikanischen Ureinwohner drastisch verbessert hätten. Unter Buhrufen hatte Littlefeather damals die Bühne verlassen.

Danach erlebte sie immer wieder Anfeindungen. Littlefeather, die selbst als Schauspielerin arbeitete, hatte nach ihrer Rede erhebliche Schwierigkeiten, in Hollywood Fuß zu fassen. Casting-Direktoren warnten Regisseure davor, sie einzustellen. Auch musste sie sich Gerüchte gefallen lassen, sie habe das Rampenlicht nur genutzt, um ihre Karriere zu befeuern, oder sei selbst gar keine echte Native American, berichtete die BBC.

Entschuldigung der Oscar-Akademie 50 Jahre später

Erst vor zwei Wochen hatte die Akademie Littlefeather im neuen Oscar-Museum in Los Angeles gewürdigt und sich bei ihr für die Anfeindungen entschuldigt, die ihre Rede vor rund fünfzig Jahren begleitet hatten. Littlefeather habe wegen dieser Botschaft, die die falsche Darstellung der amerikanischen Ureinwohner in der US-Filmindustrie thematisierte, "unbegründet und ungerechtfertigt" Beschimpfungen ertragen müssen und für ihre Courage zu lange keine Anerkennung erhalten, hieß es vorab in einem vom Academy-Präsidenten David Rubin unterzeichneten Brief. "Dafür bieten wir sowohl unsere tiefste Entschuldigung als auch unsere ehrliche Bewunderung an."

Sie sei damals mit "Würde, Mut, Anmut und Demut" auf die Bühne gegangen, sagte Littlefeather bei der Zeremonie im September. "Ich wusste, dass ich die Wahrheit sagen musste, manche Leute mögen sie akzeptieren, manche nicht."

Mit Material von AFP und dpa