Schriftsteller im Taumel: Die Literaturverfilmung "Martin Eden"

Auf den Fahrten als Matrose sieht man den jungen Martin Eden bereits am Anfang immer wieder etwas schreiben, doch nun, durch sein Zusammentreffen mit den Orsinis, wird sein Traum, Schriftsteller zu werden, plötzlich konkret. Weil ihm die klassischen Bildungswege als Arbeiter verschlossen bleiben, beginnt er mit den Selbststudien, schuftet fortan als Arbeiter, um an Land bleiben zu können, und hackt nachts mit dem Zeigefinger seine Gedanken in eine Schreibmaschine. Regisseur Pietro Marcello hat das auf körnigem 16mm-Material gedreht, das so alt wie zeitlos wirkt.

Es ist sein erster fiktiver Stoff, davor entstanden einige Dokumentarfilme über die Arbeiter und Bauern Italiens. Schon in seinen früheren Werken hat er immer wieder von den Veränderungen des 20. Jahrhunderts erzählt, von der Industrialisierung, vom Kapitalismus, von der langsamen Erosion der proletarischen Solidarität, vom Klassenkampf einer einmal links orientierten Arbeiterschaft, die inzwischen, enttäuscht vom Sozialismus sowie den elitären Zirkeln der Macht, teilweise den rechten Populisten folgt, nicht nur in Italien, sondern weltweit.

Sein Zugang ist für eine Literaturadaption unkonventionell, frei und wild. Er mischt ausgeblichene Archivaufnahmen mit langen Dialogszenen, springt in Zeiten und Bezügen hin und her, arbeitet mit dokumentarischen Mitteln, um dann wieder assoziative Landschafts- oder Stadtansichten in die Handlung einzustreuen.

Anarchie und Gemeinschaft

Am Beginn des Films steht ein Zitat des Anarchisten Enrico Malatesta, des italienischen Lenin, über die Freiheit und die Macht sowie Ohnmacht des Individuums. Das ist das Grundthema des Films – die Reflexion der Gegensätze zwischen Aufopferung und Eigennutz, zwischen Masse und Mensch, zwischen Kollektiv und Individuum. Was ist die richtige Balance? Regisseur Pietro Marcella erklärt: "Mit der Figur von Malatesta erleben wir die Verbindung zwischen Individualismus und Sozialismus in Form der Anarchie. Wenn man das alles nicht zusammenbringt, wird man am Ende, so wie Martin Eden, ein Opfer des puren Individualismus und scheitert."

"Martin Eden": Dieses eher bedächtige und trotzdem höchst intensive Porträt eines jungen Schriftstellers, der in den turbulenten Zeitläuften des 20. Jahrhunderts alle Orientierung verliert, der nicht mehr weiß, wohin er wirklich gehört und trotz bester Absichten den Kontakt zu seiner Klasse und Herkunft verwirkt, ist so träumerisch bezaubernd wie leise aufrüttelnd inszeniert. Sehenswert!