Literaturnobelpreisträgerin Toni Morrison gestorben

Literaturnobelpreisträgerin Toni Morrison ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Das berichten mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf ihren Sprecher. Morrison zählt zu den bedeutendsten Vertretern afroamerikanischer Literatur und wurde 1993 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet.

Zu ihren bedeutendsten Werken zählen "Solomons Lied" und "Sehr blaue Augen". Sie war Mitglied der "American Academy of Arts and Letters" und des "National Council on the Arts".

"Romane von visionärer Kraft und Poesie"

Morrison wurden 1931 in Ohio geboren. An der renommierten Cornell University studierte sie Anglistik, an der Princeton University hatte sie eine Professur für afroamerikanische Literatur inne. 1993 erhielt sie als erste afroamerikanische Frau den Literaturnobelpreis "für ihre Romane von visionärer Kraft und Poesie, in denen sie einen wesentlichen Aspekt amerikanischer Wirklichkeit lebendig werden lässt", wie das Komitee die Entscheidung begründete.

Für ihren Roman "Beloved" erhielt sie 1988 den Pulitzer-Preis. Morrison erhielt weitere Auszeichnungen wie den National Book Critics' Circle Award und den American-Academy-and-Institute-of-Arts-and-Letters Award für Erzählliteratur.