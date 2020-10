Nobelpreis: Übersetzerin Ulrike Draesner über Louise Glück

Die US-amerikanische Dichterin Louise Glück wird mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. Damit habe sie nicht damit gerechnet, sagte Glück gegenüber der New York Times, es sei seltsam, dass eine weiße Lyrikerin aus Amerika den Preis bekomme: "Ich dachte, ich komme aus einem Land, an das man gerade nicht gern denkt. Und ich bin weiß, und wir hatten schon alle Preise." In den USA ist Glück berühmt, in Deutschland beinahe unbekannt, nur zwei ihrer Gedichtbände liegen bisher auf Deutsch vor. Übersetzt hat sie die Lyrikerin und Schriftstellerin Ulrike Draesner. Joana Ortmann hat mir ihr über das Werk von Louise Glück gesprochen.

Joana Ortmann: In den Texten von Louise Glück – ich muss dazu sagen, dass wir gestern in der Redaktion auch erst Gedichte nachlesen mussten, so geläufig war sie uns nicht – gibt es eine Natur, die spricht, aber auch Autobiografisches. Glück ist 1943 in New York geboren, 1968 kam ihr erster Gedichtband heraus. Was ist das für eine Biografie, die sich da spiegelt?

Ulrike Draesner: Das weiß ich gar nicht ganz genau, denn das war eigentlich der Punkt, der mich immer nicht so stark interessiert hat und den sie auch wirklich ausschließt und abwehrt. Mich haben die Gedichte zunächst mal aus zwei Gründen interessiert. Das eine hat mit der Natur zu tun, die Sie angesprochen haben: Sie betreibt schon in den 1970er-Jahren ein "nature writing" der besonderen Art. Bei uns ist dieser Begriff ja auch berühmt geworden, aber das "Natur schreiben", "Natur beschreiben" gibt es ja schon lange. Nämlich in dieser Spannung: Hier ist das Subjekt, der Mensch – und da ist der Baum, die Pflanze, das Tier, das Gegenüber, ein Gegenstand. Und Louise Glück hat sehr früh genau diese Dichotomie eigentlich übersprungen und angefangen, darüber nachzudenken, was im Anthropozän-Zeitalter ganz relevant geworden ist, nämlich die Frage: Was heißt es eigentlich, dieses andere Wesen zu sein? Wie können wir uns das vorstellen? Wie spricht eine Pflanze? Das macht Ihr Gedichtband "Wilde Iris".

Das war der eine Punkt, der mich interessiert hat, und der andere ist ihre Auseinandersetzung mit Gewalt, Gewalt und Schmerz in ganz vielen verschiedenen Erscheinungsformen. In "Averno", dem anderen Gedichtband, den es auf Deutsch gibt, setzt sich ja unter anderem auseinander mit antiken Mythen, auch mit dem Mythos von Persephone, die von ihrer Mutter an Hades verschachert wird, und führt uns mit diesem jungen Mädchen in die Unterwelt. Eigentlich war es lange ein Privileg der männlichen Dichtung, das zu tun, und so reklamiert sie ganz nebenher sozusagen auch männliche Orte für weibliches Schreiben. Was aber nicht einfach "nur" weiblich bleibt, sondern für ein Schreiben, das sich nach Körperlichkeit fragt, nach der Verbindung von Schmerz, Gewalt, Machtverhältnissen und unseren Körpern.

In Glücks Gedichten gibt es eine durchaus auch pathetische Sprache – und eine religiöse oder vielleicht besser transzendente Ebene. Wie haben Sie als Übersetzerin versucht, das ins Deutsche zu bannen?

Das ist ganz wichtig, dass Sie das ansprechen, auch die religiöse Dimension dieser Gedichte, eine Auseinandersetzung mit Glaubensfragen, mit Glaubensbildern, die den Band "Wilde Iris" begleitet. Durchaus ein Blick auf die Schöpfung und die Frage danach: Was heißt es denn, ein Geschöpf auch in diesem christlichen Sinn zu sein? Das Pathos habe ich stehenlassen, ich habe es mit übersetzt und nicht redigiert nach unseren Vorstellungen davon, was vielleicht irgendwie zu viel wäre, weil ich finde, dass das gerade auch ihre Eigenheit ausmacht, ihren eigenen Ton. Und es ist eine Anknüpfung innerhalb der angloamerikanischen Lyrik an eine Gattung, in der – übrigens auch bei uns – Frauen ja immer Lyrik schreiben durften, nämlich im geistlichen Gedicht oder auf dem religiösen Gebiet. Das ist ein altes Territorium, wenn wir an Droste-Hülshoff denken oder an Emily Dickinson, wo Frauen eine "Lyrik-Lizenz" hatten, und da schreibt sie auch ein Stück weiblicher Tradition fort, indem sie das aufgreift.

Es gibt ein weiteres Gedicht, das mir aufgefallen ist, eines zum 11. September, das interessanterweise "October" heißt. Und da nimmt Louise Glück sozusagen gesellschaftlich Stellung, tut das aber wieder aus so einer ganz starken Natur-Szenerie heraus.

Sie baut eigentlich Räume, und die Natur kommt darin vor, aber eben auch der menschliche Körper oder Bauwerke. Und sie fragt sich danach, was dieses gemeinsame Dasein in diesen Räumen heißt. Und auch hier beginnt es ja damit, dass jemand fällt, dass jemand den Grund unter den Füßen verliert, und die Bewegung von Fallen und Wieder-Auferstehen erscheint neu, erscheint wieder, wird in diesem Gedicht durchdekliniert. Was sie sprachlich macht, und was ich ungewöhnlich fand – zumindest für unseren deutschsprachigen Poesie-Kontext – ist, dass sie sehr, sehr einfach einsetzt, mit einfachen Subjekt-Prädikat-Objekt-Sätzen, und so dann oft auch weitermacht, dabei aber anfängt, ganz kleine Verschiebungen vorzunehmen. Wie so ein kleines Schraubwerk wird in Gang gesetzt, und auch das habe ich versucht beizubehalten mit einigen Veränderungen, weil das im Deutschen sonst zu schnell monoton wird.

Meine Erfahrung mit Glücks Gedichten war, dass es sehr schön ist, wenn man sich ihnen nähern möchte, wenn man sie verstehen möchte, sie sich wirklich einfach laut vorzulesen. Vielleicht auch aufzunehmen, was man da liest, und nochmal anzuhören, weil man dann die Räumlichkeit dieser Sprache besser erfährt. Was ich sagen möchte, ist: Wenn wir sagen: "Da ist Natur und da ist das Subjekt" – so können wir anfangen, aber da werden wir nicht stehenbleiben. Wir werden noch viel anderes dazukommen sehen.

"Wilde Iris" und "Averno" von Louise Glück in der deutschen Übersetzung von Ulrike Draesner sind bei Luchterhand erschienen, aktuell aber nicht lieferbar. Man sei gerade dabei, die Rechte neu zu verhandeln, teilte der Verlag mit.