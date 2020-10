Literaturnobelpreis 2020 geht an Amerikanerin Louise Glück

Die US-Amerikanerin Louise Glück erhält den Literaturnobelpreis 2020. Die Lyrikerin und Essayistin erhalte die Auszeichnung für ihre unverkennbare poetische Stimme, die mit strenger Schönheit individuelle Existenz allgemeingültig mache, sagte der Ständige Sekretär der Schwedischen Akademie, Mats Malm, am Donnerstag. Die 77-Jährige sei von der Ehrung überrascht gewesen.

Essayistin und Poetin: Das Werk der Louise Glück

Glück ist in New York geboren und legte 1968 ihr Debüt "Firstborn" vor. Schon bald wurde sie als eine der führenden Poetinnen der amerikanischen Gegenwartsliteratur gefeiert. Sie hat zwölf Gedichtsammlungen vorgelegt sowie weitere Bände mit Essays und Gedichten. Außerdem arbeitet sie als Englisch-Professorin an der Universität Yale.

Glücks Dichtung sei vom Streben nach Klarheit geprägt, sagte Akademiepräsident Anders Olsson. Dabei spielten Kindheit und Familienleben oft eine große Rolle ebenso wie die enge Beziehung zu Eltern und Geschwistern. Ihre 2006 veröffentlichte Sammlung "Averno" sei eine meisterhafte Interpretation der antiken Legende vom Abstieg der Persephone in die Hölle und die Gefangenschaft des Todesgottes Hades.

Olsson sagte, Glücks Werke seien von nüchterner, aber zugleich verspielter Intelligenz geprägt und hätten einen raffinierten Sinn für Komposition. Ihre Stimme sei ehrlich und entschieden und habe einen oft beißenden Witz.

Glück erhält rund eine Million Euro für die Auszeichnung

Die Auszeichnung ist mit zehn Millionen Kronen (rund eine Million Euro) dotiert und wird am 10. Dezember überreicht, dem Todestag des Preisstifters Alfred Nobel. Der Literaturnobelpreis wird seit 1901 vergeben, die Wahl für eine Preisträgerin oder einen Preisträger trifft die Schwedische Akademie in Stockholm.

Nachdem diese durch Vetternwirtschaft, Skandale und Vorwürfe sexueller Belästigung de facto handlungsunfähig geworden war, wurde der Literaturnobelpreis 2018 zunächst ausgesetzt – und 2019 für zwei Jahre verliehen: an die polnische Schriftstellerin Olga Tokarczuk und den Österreicher Peter Handke.

Kontroverse um Peter Handke

Die Auszeichnung für Handke brachte gleich neuen Streit um den Preis: Handke stand noch einmal heftig in der Kritik für seine Stellungnahmen zu Serbien in den Balkankriegen der 1990er-Jahre. Prominente Stimmen wie der aus Bosnien stammende Schriftsteller Saša Stanišić warfen Handke eine einseitige Parteinahme für Serbien und die Leugnung serbischer Gräueltaten vor, die "Mütter von Srebrenica" protestierten in Stockholm gegen die Preisvergabe. Handke selbst reagierte dünnhäutig auf die Kritik und hielt den Medien eine mangelnde Würdigung seiner literarischen Position vor.

Zu den Preisträgern vergangener Jahre gehören die polnische Dichterin Wisława Szymborska (1996), Günter Grass (1999), der Südafrikaner J. M. Coetzee (2003), Elfriede Jelinek (2004), Herta Müller (2009) und Swetlana Alexijewitsch (2015). 2016 erhielt Bob Dylan den Preis – auch das eine kontrovers debattierte Entscheidung.