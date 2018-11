So gefährdet das "Social Credit-System" die Demokratie in China

Kleines Gefängnis im großen

Rettung kam durch die Musik. Zum Auftakt der Veranstaltung gestern Abend spielte Liao Yiwu denn auch erst einmal auf dem sogenannten "Daumenklavier": "In meinem letzten Jahr im Gefängnis habe ich einen Flöten-Meister getroffen. Er saß schon sehr lange und war 84 Jahre alt. Ich war zu der Zeit voller Wut und er brachte mir das Flötenspiel bei. Außerdem philosophierte er viel über das Leben. Das Gefängnis, in das man uns gesperrt hatte, verstand er nur als ein kleines Gefängnis, das von dem großen Gefängnis der Welt draußen umgeben war. Es komme, sagte er, auf die Freiheit des Herzens an, sie allein ist entscheidend. Freiheit ist tatsächlich etwas Persönliches, jeder muss sie für sich selbst finden.

Chinesen machen es smarter als die Russen

Das sieht die Partei in China natürlich ganz anders. Wenn es ihn denn gäbe, den Weltgeist, der hinter den Kulissen der Weltgeschichte seine Hand im Spiel hat, dann müsste man sagen, er paktiert gerne mit den Dämonen der Vergangenheit. Die Diktatoren, Autoritären und Rechten sind zurück und mit ihnen die Träume von Volk und Vaterland, von Größe, Macht und Bestimmung. Allen voran: China. Die Meistererzählung des Westens, dass dem freien Markt automatisch die Demokratie nachfolgt, hat sich als Trugschluss erwiesen. Kai Strittmatter warnte davor, dass sich die chinesische Logik der totalen Kontrolle durchsetzen könne: "Das, was die Russen machen, machen die Chinesen sehr viel smarter, sehr viel cleverer. Mit sehr viel mehr Geld, denn es ist die viel größere Wirtschaftsmacht. Die gehen in unsere Universitäten, in unsere Think Tanks, die benutzen unsere Unternehmen und machen das wirklich sehr viel cleverer. Es bedeutet, dass sie die internationale Ordnung jetzt mitbestimmen wollen, sie wollen die Welt jetzt sicher machen für die Diktatur."

Eine düstere Prophezeiung. Noch ist allerdings nicht ausgemacht, ob die chinesische Rechnung aufgeht. Europäer zeigten jedenfalls im letzten Jahr viel mürrischen Eigensinn, als sie die über Nacht in zahlreichen Städten aufgetauchten chinesischen Leihfahrräder keineswegs zum Fahren nutzten. Anstelle von Nutzerdaten lieferten sie Haufenbildungen mit Fahrrädern.

"Drei wertlose Visa und ein toter Reisepass" von Liao Yiwu ist - aus dem Chinesischen von Brigitte Höhenrieder & Hans Peter Hoffmann - bei S. Fischer erschienen.

"Die Neuerfindung der Diktatur" von Kai Strittmatter ist im Piper Verlag erschienen.

