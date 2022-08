> Kultur > Literaturfest "WortWärts 2022" in Nürnberg mit namhaften Autoren

Literaturfest "WortWärts 2022" in Nürnberg mit namhaften Autoren

Zum 17. Mal findet an diesem Wochenende das Literaturfest "WortWärts" in Nürnberg statt. Höhepunkt ist laut der Veranstalter die Open-Air-Literaturbühne im Hof des Kulturzentrums Kuno am Sonntag mit preisgekrönten Autorinnen und Autoren.