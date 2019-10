Die Drei aus Hegels WG

Im Deutschen Literaturarchiv scheint eine Art Paradigmenwechsel stattzufinden. Mit Antritt der neuen Direktorin Sandra Richter hat jedenfalls auch das "Literaturmuseum der Moderne" eine Werkstatt-Atmosphäre bekommen, eine Mitmach-Funktion. In der neuen Ausstellung sollen die Besucher selber philosophieren über Wahrheit, Schönheit, Freiheit; sie sollen sich von Texten inspirieren lassen und sich auch schriftlich äußern. "Dass diese Furcht zu irren schon der Irrtum selbst ist" – dieses Hegel-Zitat, das der Konzeptkünstler Joseph Kosuth in Leuchtschrift am Stuttgarter Hauptbahnhof anbrachte, ist hier Programm.

Der WG-Charakter der Schau, die sich "Hegel und seine Freunde" Schelling und Hölderlin als Wohngemeinschaft im Stift vorstellt, äußert sich auch darin, dass die intellektuelle Community bis in die Gegenwart erweitert wird: auch Friedrich Kittler und Hannah Arendt dürfen hier wohnen. Es erwarten uns ein Billardtisch, an dem Begriffe als Kugelwesen aneinanderstoßen, und weiß gestrichene Stühle, die für große Geister reserviert sind und folglich leer bleiben. Dafür ist an den WG-Tischen jede Menge Text ausgebreitet, in Zettelkästen gibt es Grußpostkarten mit faksimilierten Manuskripten, die man mitnehmen und sich so seinen Katalog gleich selbst zusammenstellen kann.Der textorientierte Ansatz ist natürlich konsequent, denn Sprache war für Hegel – alles, sagt Kuratorin Heike Gfrereis: "Wie stellt man einen sehr schwierigen Philosophen wie Hegel aus, der davon geträumt hat und begeistert war, dass unsere Sprache eigentlich alles hat, womit man denken kann. Weil wir mit jedem Wort ein Bild verbinden, sagt er, können wir uns ideal eben in der Sprache auch über Welt unterhalten. Und uns Welt vorstellen."

Studenten am WG-Tisch

Zu Hegels Weltgeist-Vorstellungen gibt es allerdings nur wenige Originalmanuskripte in Marbach. Aus ihnen lässt sich aber lernen, dass Hegel nicht nur dialektisch dachte, sondern auch schrieb: zweispaltig, damit man links revidieren oder in Frage stellen konnte, was man rechts postuliert hatte. Ein großer Teil der Werke besteht aus Vorlesungs-Mitschriften. So sitzen am WG-Tisch nun auch ehemalige Studenten, "Hörer" wie David Friedrich Strauß, der Hegels Tod im November 1831 mit einem großen Kreuz im Vorlesungs-Skript vermerkt, oder der Ästhetiker Friedrich Theodor Vischer, der später in der Paulskirche mitwirkte. Beide werden sich vom Meister wegen dessen Humorlosigkeit später distanzieren.

Hegels Vorstellung vom Lauf der Weltgeschichte als einem logisch voranschreitenden Prozess, in dem sich der Gedanke der Freiheit zwangsläufig entfalten werde, war auch in vielen 68er-WGs verbreitet, wenngleich meist marxistisch verbrämt. Die Ausstellung lässt nun diverse WG-Genossen Hegel heftig widersprechen – vor allem Theodor Adorno, dessen "Negative Dialektik" nach den Erfahrungen des Dritten Reichs eine Absage an die "Phänomenologie des Geistes" war. Auch Goethe wird mit seiner Farbenlehre als Widerpart eingeführt – mit einem gelben Glas, das er Hegel zum Geburtstag schenkte, kann man experimentell Farbveränderungen an schwarzen oder weißen Tüchern hervorrufen.

Goethe also der Erfahrungswissenschaftler, Hegel der reine Denker. Natur gegen Geist. Kafka lernte von Hegel etwas über das Herr-Knecht-Verhältnis, Heinrich Heine hatte in den Vorlesungen dankbar wahrgenommen, "dass ich selbst hier auf Erden der liebe Gott sein kann". Der Theologe Paul Tillich lud nach Machtantritt der Nazis zu einer dialektischen Kostümparty, auf der die Gäste sich als das Gegenteil ihres wahren Charakters verkleiden sollten – Adorno kam als Napoleon. Und Robert Gernhardts trinkfeste Dialektik-Übungen bestanden aus den Begriffen Theke, Anti-Theke und Syn-Theke.

Mitmachmöglichkeiten

Eine sehr große WG also. Problematisch an ihr ist, dass die Mitmach-Möglichkeit in der Ausstellung offenbar für alle Altersstufen gilt, wie Kuratorin Heike Gfrereis bestätigt: "Eigentlich möchten wir sowohl die Kinder wie die Erwachsenen nochmal in den Stand bringen, wann fang ich tatsächlich an mich darauf einzulassen und philosophisch zu denken. "

Wir wollen den Optimismus der Kuratorin nicht schmälern. Aber welcher 12jährige Schüler möchte sich mit Hegel beschäftigen? Ob die Marbacher Schreib- und Denkwerkstatt auch mit Publikum funktioniert, das muss sich erst noch erweisen