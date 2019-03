Das Deutsche Literaturarchiv Marbach geht spielen

Das Adventure-Spiel "State of Mind" entführt den Spieler in das cyberpunkige Berlin des Jahres 2048. Maschinenstürmer und Technik-Utopisten stehen sich hier unversöhnlich gegenüber, in düsteren Clubs werden neuartigen Drogen eingeworfen, zu Hause kümmern sich intelligente Androiden um das Smart Home und kleine viereckige Kästen bereitem einem auf Knopfdruck Essen zu, kulinarische 3D-Drucker quasi. Das nachdenkliche Computerspiel verhandelt dabei die großen Fragen: Was ist Realität? Gibt es eine „richtige“ Realität? Und was macht uns als Menschen überhaupt aus? Der Körper? Oder doch nur das Bewusstsein?

Und so dürfte "State of Mind" wohl eines der Computerspiele sein, das in die Sammlung des Literaturarchivs Marbach wandern wird. Denn die altehrwürdige Institution hat angekündigt, sich in Zukunft auch digitalen Spielen widmen zu wollen. Stefan Schwingeler ist Kunsthistoriker, Kurator und Professor an der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst in Hildesheim. Für ihn ist dies längst überfällig: "Ich begrüßte diese Entscheidung außerordentlich, da ich der festen Überzeugung bin, dass Computerspiele, Videospiele und andere digitale Artefakte sammlungswürdig sind und erhalten werden sollten. Sie müssen kanonisiert werden und man muss ich darum kümmern."

Tetris gehört ins MoMa, aber nicht nach Marbach

Schon seit Jahren werden Computerspiele archiviert, musealisiert und kanonisiert. Das ZKM in Karlsruhe wendete sich Ende der 90er Jahre als eine der ersten Kultur-Institutionen Computerspielen zu. Heute stellen unter anderem die amerikanischen Smithonian-Museen Computerspiele aus oder auch das Victoria and Albert-Museum in London. Bedeutsam aber war vor allem eine Entscheidung des "Museum of Modern Art" in Manhattan im Jahr 2012. Damals beschloss das MoMa Computerspiele in seine Design-Sammlung aufzunehmen, darunter Klassiker wie Pac Man, Portal oder auch Sim City 2000.

Das Marbacher Literaturarchiv hat sich hingegen der Literatur verschieben und möchte konsequenterweise nur solche Spiele sammeln, die, "in hohem Maße Erzählstrukturen enthalten". Das macht die Computerspiele für Stephan Schwingeler noch interessanter: "Man kann sie nämlich aus sehr unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Man kann sie sehen als Erzählmedien, man kann sie aber auch sehen als Interface und Software-Design. Und das Marbacher Literaturarchiv setzt den Fokus auf Erzählungen in Computerspielen. Das heißt also, das Marbacher Literaturarchiv wird Tetris nicht aufnehmen, es ist aber im MoMa in der Sammlung. Und das aus gutem Grund, weil es sich bei Tetris um eines der wichtigsten Software-Projekte der letzten 50 Jahre handelt."

Sind Computerspiele die neue Literatur?

Interessant wird sein, wie das Marbacher Literaturarchiv definiert, was das genau sein soll: „in hohem Maße Erzählstrukturen“. Denn Computerspiele erzählen auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen. Da wird Text als narratives Vehikel verwendet, andere Spiele wiederum bedienen sich cineastischer oder hörspielartiger Mittel. Aber das Medium Computerspiel hat auch ganz eigene Erzählkonventionen hervorgebracht, etwa das Enviromental Storytelling, das Erzählen also mit Hilfe der Umgebung, durch die sich der Spieler bewegt, mit Räumen, mit Architektur, mit herumliegenden Gegenständen.

Trotz dieser neuen Erzählformen versucht man das neue Medium Computerspiel über alte Schablonen zu verstehen. So wie man Anfang des 20. Jahrhunderts versucht hatte, den Film über den Rückgriff auf das Theater, zu beschreiben, versucht man nun immer wieder sich dem neuen Medium über die Frage zu nähern: „Sind Computerspiele die neue Literatur?" Das ist verständlich und führt dennoch in die falsche Richtung, findet der Kunsthistoriker Stephan Schwingeler: "Wir finden Text darin, Film, Klang aber auch neue Qualitäten wie etwa Interaktion. Und all das versucht man zu erklären, in dem man auf alte Erklärungsmuster zurückgreift. Diesen Zahn würde ich gerne ziehen und sagen: Okay, Computerspiele sind nicht die neue Literatur. Literatur bleibt Literatur. Kino bleibt Kino. Und Radio bleibt Radio. Und Computerspiele bringen etwas Neues hervor und Computerspiele sind Computerspiele." Umso besser also, dass dieses „Neue“ nun von einer „alten“ Institution für die Nachwelt bewahrt wird.