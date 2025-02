Hollywood-Preis für deutsche "Konklave"- Kostümbildnerin Christl

Sie gehören zu den wichtigsten Branchenpreisen in Hollywood: die Costume Designers Guild Awards, kurz CDGA. Diese Woche ging die Auszeichnung in der Kategorie "Zeitgenössischer Film" an die gebürtige Münchnerin Lisy Christl – für ihr Kostümbild im Vatikan-Thriller "Konklave". Damit konnte sie sich gegen Filme wie "Emilia Pérez" und "The Substance" durchsetzen.

Änderungen für "Konklave"

Für "Konklave" nahm Christl einige Änderungen zu der klassischen Ausstattung der Kardinäle vor. Wie sie dem Unterhaltungsblatt "variety.com" erzählt, hat sie sich bei den Gewändern für schwere Wolle entschieden. Auch wollte sie kein klassisches Holzkreuz, welches einige Kardinäle tragen. Und statt dem üblichen Rot habe sie gemeinsam mit Regisseur Edward Berger und einem Kameramann ein etwas dunkleres gewählt. Für einen Film in der Länge sei das Standard-Rot auf der großen Leinwand nur schwer zu ertragen.

Jetzt der Oscar?

Der CDGA-Preis ist nicht die erste Auszeichnung für Christl. 2012 erhielt sie zum Beispiel den Deutschen Fernsehpreis für ihr Kostümbild in Roland Emmerichs Film "Anonymous", war damit auch zum ersten Mal für einen Oscar nominiert.

Mit "Konklave" hat sie jetzt erneut die Chancen auf den wichtigsten Filmpreis. Für die Auszeichnung stehen ihre Chancen jetzt sogar noch besser. Häufig holt ein CDGA-Gewinner nämlich auch den Oscar in der Kategorie Kostümdesign.