"Listen to This!" von Alex Ross: Das große Ganze der Musik

Das Umschlagbild der deutschen Ausgabe von "Listen To This" zeigt eine in Rot getauchte Nahaufnahme eines Tonabnehmers, der gerade über eine Schallplatte gleitet. Ein Bild, das in die Irre führt, denn im neuen Buch von Alex Ross geht es nicht um bestimmte Musik-Aufnahmen, um sogenannte Referenz-Einspielungen, wie oft in Musikbüchern, nicht um eine weitere Top-Hundred-Liste, auch nicht um Musik-Geschichte, wie in "The Rest Is Noise", der von Ross brillant erzählten Musik-Historie des 20. Jahrhunderts – sondern um Musik an sich. Wie es um diese Kunstform in unserer Gesellschaft bestellt ist, wie sie verstanden und instrumentalisiert wird.

In "Panorama", dem ersten Kapitel der klug strukturierten Essay-Sammlung, räumt Ross etwa mit liebgewordenen Allgemeinplätzen auf, die wir uns über Musik, sogenannte klassische wie populäre, zurechtgelegt haben. "Musik ist eine Kunstform, die oft anders wahrgenommen wird als andere Künste," sagt Alex Ross. "Problembeladenheit, Komplexität und Dunkelheit gestehen wir den übrigen Künsten zu, nur Musik soll meist der Flucht dienen. Das halte ich für einen schweren Fehler, weil es die Ausdruckskraft von Komponisten und Musikern erheblich einschränkt."

Faible für Klassische Musik und Rockmusik

Alex Ross ist mit klassischer Musik aufgewachsen. Als er in Harvard studierte, engagierte er sich beim College Radio der Universität. Er betreute die Sendung für klassische Musik, danach waren die Jungs für Rockmusik dran. In den 80er Jahren war das scheppernder Indie-Rock und krachiger Postpunk von Bands wie Pere Ubu und The Ex.

Fans solch unangepasster Musik haben Alex Ross, wie in "Listen To This" nachzulesen, sehr beeindruckt und beeinflusst. Deshalb möchte er auch Menschen erreichen, die sich für solche radikalen Formen von Popmusik interessieren. Sie stünden, sagt er, Klang-Ästhetiken eines Cage, eines Xennakis oder Ligeti näher als man vermuten würde.

Natürlich analysiert Ross auch Leben und Werke großer Komponisten wie Bach, Brahms, Debussy und Cage. Er schreibt über die Arbeit ungewöhnlicher Interpreten klassischer Musik wie dem finnischen Star-Dirigenten Esa-Pekka Salonen, die britisch-japanische Pianistin Mitsuko Uchida und US-Mezzo-Sopranistin Joyce DiDonato. Auch Popsong-Autoren wie Björk, Bob Dylan und Radiohead werden in fundierten Erzählungen gewürdigt.