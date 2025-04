US-Band Linkin Park tritt bei Champions-League-Finale auf

Die US-Band Linkin Park wird beim Champions-League-Finale am 31. Mai in der Münchner Allianz Arena auftreten. Das teilte die Europäische Fußball-Union (UEFA) mit. Der Auftritt der Musikstars, die Ende des vergangenen Jahres ein neues Album veröffentlichten, soll vor dem Anstoß um 21 Uhr der Höhepunkt im Rahmenprogramm sein.

Ob die Bayern weiter auf das Finale im eigenen "Wohnzimmer" hoffen dürfen, entscheidet sich heute Abend – im Rückspiel gegen Inter Mailand. Nach der 2:1-Niederlage im Hinspiel streben sie eine Wende und den Einzug ins Halbfinale an.

Linkin Park plant fünf Konzerte in Deutschland

Linkin Park hatten im vergangenen November ihr erstes Album seit mehr als sieben Jahren veröffentlicht, die ausgekoppelte Single "The Emptiness Machine" hält sich seitdem konstant in den Charts. Für den Auftritt in München unterbrechen die Amerikaner ihre Welttournee, ehe sie im Juni und Juli ohnehin fünf Konzerte in Deutschland spielen.

Lenny Kravitz im Londoner Wembley-Stadion

Zunächst waren Linkin Park offenbar als Halbzeit-Act vorgesehen. Beim Finale der Königsklasse im vergangen Jahr im Londoner Wembley-Stadion zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid (Endstand: 0:2) war in der Pause US-Rockstar Lenny Kravitz aufgetreten. Zu seinen Vorgängern hatten unter anderem Dua Lipa, die Black Eyed Peas oder die Imagine Dragons gehört.

Mit Informationen von dpa und SID.