Wie man mit Ritzen und Kratzen spektakuläre Comics erschafft

Line Hoven baut gerne schräge Aspekte in ihren Arbeiten ein - auch wenn sie, wie mit diesen Bildern, vorgegebene Texte illustriert. Der Sündenfall mit Adam und Eva: Aber der Apfel ist auf dem Handy. Zwei Roboter aus den Starwarsfilmen: so menschlich, dass auch sie das Grillen lieben. Wenn Line Hoven einen Auftrag bekommt, dann überlegt sie immer, was zu dem Thema passen würde. Sie möchte die Texte nicht einfach nur illustrieren. Es soll eine Spannung entstehen zwischen Text und Illustration. Und das alles ganz ohne Farben! Nur in Schwarz und Weiß, mit unzähligen haarfeinen Strichen, lässt sie ganze Urwälder wuchern und ranken, wie bei dem Entwurf zu einem Buchumschlag, an dem sie gerade arbeitet. Doch erst der ganz scharfe Blick entlarvt, dass es sind gar keine Striche sind, sondern Kratzer. Denn Line Hoven ritzt ihre Werke in Pappkartons, die mit Porzellanerde beschichtet sind.

„Wenn man einen Bleistiftstrich auf weißes Papier macht, dann ist das einfach nur ein Bleistiftstrich auf Papier“, sagt sie, „aber, wenn man in Schabkarton hineinkratzt, mit einem Messer, dann sieht das gleich spektakulär aus“. Seit 13 Jahren arbeitet Line Hoven mit dieser Technik und begeistert damit Zeitungs- und Buchverlage gleichermaßen – nicht nur die Illustrationen auch ihre Comics entstehen genau mit dieser Kratztechnik. Eine Beerdigung bei schlechtem Wetter, das war ihr Vorschlag zum Thema „Organhandel“ für die Wochenzeitung „Die ZEIT“. Oben sieht man die Trauernden, unten liegen die Särge, in die man hineinsehen kann: Da liegen nur noch traurige Einzelteile von den Menschen drin.

Die Ausstellung „Scratch my back" - übersetzt: "Kratz mir den Rücken" ist bis 3. März in der Villa Concordia in Bamberg zu sehen.

