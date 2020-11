Lindauer Friedenstreffen: Religions for Peace im Netz und am See

Ursprünglich sollten in Lindau rund 1.000 Religionsvertreter über das diesjährige Schwerpunktthema "Frauen, Glaube, Diplomatie" diskutieren. Coronabedingt trifft sich nun aber nur eine kleine Gruppe am Bodensee, darunter die ehemalige EKD-Ratsvorsitzende Margot Käßmann und die frühere Bundesbildungsministerin und Vatikanbotschafterin Annette Schavan.

Mehrere hundert Vertreterinnen und Vertreter von Religionsgemeinschaften aus Zivilgesellschaft, Regierungen und Institutionen werden digital zugeschaltet. Sie kommen aus 60 Ländern.

Tagung findet heuer zum 50. Mal statt

Bereits seit 50 Jahren engagiert sich die weltweit größte interreligiöse Nichtregierungsorganisation "Religions für Peace" für den Frieden. Die Jubiläumstagung beschäftigt sich speziell mit der Rolle der Frauen in den Religionen und ihren Möglichkeiten der Arbeit für den Frieden.

Annette Schavan forderte vorab eine stärkere Rolle von Frauen auch in den Religionen. Der Veränderungswille von Frauen sei häufig besonders ausgeprägt. Auch sagte sie, dass die Rolle der Religionen und ihre Wirkung in Europa häufig unterschätzt werden.

Käßmann: Kein Raum für Fundamentalismus

Nach den mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlägen in den vergangenen Wochen in Frankreich und Österreich forderte die evangelische Theologin Margot Käßmann Dialogfähigkeit ein. Sie sagte, Religionen seien nicht unschuldig - sie müssten dafür eintreten, dass Fanatismus und Fundamentalismus keinen Raum fänden.

Einen Beitrag dazu will das internationale Treffen "Religions for Peace" in Lindau leisten. Bis zum 13. November 2020 findet die Tagung am Bodensee – und vor allem in den virtuellen Chatrooms – statt.