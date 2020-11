Lindau: Parlament der Weltreligionen tagt zur Frauenfrage

Das "Sendezentrum" der viertägigen Weltkonferenz der Religionen für den Frieden ist in Lindau am Bodensee – die über 600 Teilnehmenden aus 60 Ländern sind zum Großteil virtuell zu Gast. Vertreter von Hinduismus, Buddhismus, Judentum, Christentum, Islam und weiteren Religionen diskutieren vor allem über die Gleichberechtigung von Frau und Mann.

"Es geht um Diskriminierung in unseren politischen, kulturellen, finanziellen und gesellschaftlichen Systemen", sagt Azza Karam, Generalsekretärin von "Religions for Peace". Man wolle nicht Männer verurteilen, sondern eingefahrene Denkmuster aufzeigen, die unter anderem zur Folge hätten, dass Führungspositionen – nicht nur in religiösen Institutionen – vorwiegend männlich besetzt sind. "Frauen müssen ein gleichberechtigter Teil von Unternehmen sein, in Führungspositionen oder im Management, damit sie Veränderungen anstoßen können", sagt Karam.

Die Rolle der Frau stärken

Frauen sind in den meisten Religionsgemeinschaften weltweit zwar ein wichtiger Bestandteil an der Basis, etwa um den Glauben an die nächste Generation weiterzugeben, doch die Führungsfiguren sind in der Regel männlich, sagt auch die evangelische Theologin Margot Käßmann, die ebenfalls an der Konferenz des Parlaments der Weltreligionen in Lindau teilnimmt.

Käßmanns Vorschlag gegen die strukturelle Benachteiligung von Frauen: Mehr Transparenz in Unternehmen oder Institutionen. "Wer hat die Macht und warum - und wofür wird diese Macht genutzt? Sobald darüber offen gesprochen wird, entsteht Freiheit zum Diskurs." Diesen Diskurs aber, will laut Käßmann "der fundamentalistische Zweig aller Religionen im Keim ersticken."

Religionen für den Frieden

Debattiert wird auch über islamistischen Terrorismus, der nach den jüngsten Anschlägen in Paris, Nizza und Wien einen neuen Schatten über das Verhältnis zwischen Religionsgemeinschaften in Europa wirft. Annette Schavan, Ratsvorsitzende der Stiftung "Ring for Peace" sieht die Religionen hier vor einer wichtigen Aufgabe. "Die Antwort auf Terror ist nicht mehr Säkularität, sondern ein kraftvolles Wirken derer in den Religionen, die das Potential zum Frieden stiften wecken wollen. Das steckt hinter Religions for Peace."

Debatten für ein friedliches Miteinander und die Lösung von Problemen, die in allen Religionen vorhanden sind – das will die Weltkonferenz der "Religions for Peace" in Lindau.