Lilly Among Clouds mit neuem Klanggewand: "Green Flash"

Neues Selbstbewusstsein

Plattenvertrag, erstes Album, Tourneen, ESC, zweites Album – die letzten drei Jahre waren für Lilly Among Clouds recht rasant. Aber legt man dieses zweite Album auf, bekommt man nicht den Eindruck, es sei in Hast oder unter Druck entstanden: Der Klang ist voll, die Arrangements sind tight, und die Songs gehen deutlich mehr nach vorne als früher. Diese Entwicklung hat vor allem mit dem Selbstbewusstsein zu tun, dass sich Lilly über die letzten Jahre bei Live-Auftritten angespielt hat. "Also ich habe das letztes Jahr bei den Festivals etwas gelernt, man pickt dann ja auch gern die tanzbaren, ein bisschen lauteren Sachen raus. Und da hab ich gemerkt, oh, ich habe grade kein Instrument vor mir, was mache ich denn jetzt eigentlich, und da habe ich einfach zu tanzen angefangen und bin auf die Bassbox vor und hatte mit den Leuten Spaß an der Musik. Das hätte ich mir früher nicht zugetraut. Und dann bin ich ins Studio gegangen und hab gesagt, ich möchte das Album weiter so schreiben, dass wir noch mehr solche Lieder haben," erzählt sie

Inhaltlich geht es auf "Green Flash" um die Verbindungen, die Menschen zu ihrer Umgebung haben. Im Song "Boy" zum Beispiel besingt Lilly die aufregenden Momente, in denen sich zwischen zwei Personen etwas Neues entwickelt - oder eine romantische Annäherung zumindest in der Luft liegt.

Mal melancholisch, mal nachdenklich

In "Look at the earth" widmet sich Lilly dem irreparablen Schaden, den der Klimawandel unserem Planeten zufügt. Ein Thema, das ihr als Bauernhof-Kind sehr am Herzen liegt, und das auch dem Albumtitel zugrunde liegt: ein "Green Flash", ein grüner Blitz, ist ein optisches Phänomen, das beim Sonnenuntergang auftreten kann, aber wegen Lichtverschmutzung sehr selten geworden ist.

Das neue Klanggewand steht Lilly gut: Sie hat die Stimme, um gegen die schallenden Drums zu bestehen, und ein Gefühl für griffige Melodien. Die Stimmung der Songs ist relativ homogen und variiert höchstens zwischen melancholisch und nachdenklich - aber das tut dem Hörvergnügen keinen Abbruch. Im Gegenteil: Melancholisch und nachdenklich ist schließlich jeder mal.