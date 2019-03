Er bereut nichts: In Innsbruck überzeugt "Liliom" als Opernheld

Komponist schrieb "pompööös"

Und der zweite Versuch hat sich durchaus gelohnt. Fazit: Das Grundproblem dieses groß angelegten Stücks der österreichischen Komponistin Johanna Doderer bleibt, aber es ist den Griff zu bekommen. Und was ist das Problem? Doderer komponierte pompööös - mit drei "ö", trug also richtig dick auf, kein Wunder, bei einer Frau, die nach eigener Aussage viel von Richard Strauss gelernt hat und der italienischen Oper verfallen ist. Das passt aber ganz und gar nicht zu dieser banalen Rummelplatzgeschichte vom Karussell-Schreier Liliom, dem die Frauen zu Füßen liegen. Statt sich am opulenten Sound von Richard Strauss zu orientieren, wäre es in diesem Fall wohl sinnvoller gewesen, sich Kurt Weill oder Hans Eisler zum Vorbild zu nehmen, schließlich erinnert die Geschichte ja durchaus an die Story der Dreigroschenoper oder auch an das schräge Milieu in "Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny".