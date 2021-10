"Like Lovers do" - Theaterperformance über toxischen Sexismus

"Unsere Köpfe ganz nah beieinander über den Eisbecher gebeugt, wie eine große Blütenknospe, die sich noch nicht geöffnet hat, stellten wir uns vor, wie es sein würde, groß zu werden, und wie der Mann unserer Träume aussehen würde."

In den Münchner Kammerspielen schickt Regisseurin Pinar Karabulut diese fünf Freundinnen in Gestalt von drei Schauspielerinnen und zwei Schauspielern auf die Bühne, alle in knalligen Kostümen, die sie zu genderfluiden Wesen machen.

Tanz, Pop & Performance

Es ist, als wären sie durch die Erfahrung von sexualisierter Gewalt in die Groteske explodiert und könnten nun in diesem fast schon schmerzhaft quietschbunten Kosmos die erbarmungslosen Erkenntnisse ertragen, die ihnen in den Mund gelegt werden.

Denn bei aller performativen Verve, die Pinar Karabulut zusammen mit ihrem Ensemble aus dem Text heraus zu kitzeln vermag, bleibt die Zukunft doch ein großes Fragezeichen, auch wenn ein abgeschnittenes patriarchales Geschlechtsteil für kurze Zeit einmal Hoffnung aufkeimen lässt. Und so ist das fulminante Finale, in der das Ensemble mit einer Art Spacecar in den Bühnenhimmel entschwindet, eher eine ästhetische Behauptung. Aber trotzdem eine zu recht bejubelte.