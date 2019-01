Ligurische Klöster: Oasen im Meer des Massentourismus

Der Weg hinauf zum Kapuziner-Kloster von Monterosso beginnt kaum sichtbar hinter dem Strand: Ein ehemaliger Maultierpfad, befestigt mit grauen Natursteinen, der sich kurvenreich auf dreihundert Meter Höhe hinaufschmiegt. Mit jedem Schritt entfernt sich der Ort, der Tunnel voller Autoabgase, die laute Strandpromenade mit ihren Cafés, Straßenhändlern und Touristen. Immer mehr taucht man in die typische Vegetation Liguriens ein: Ginster, Steineichen, Oliven und weiter oben die typischen Weinterrassen.

Vor 400 Jahren wurden die Mönche in das Dorf gerufen

Hoch oben über dem Meer, wie eine befestigte Burg, liegt das Kloster der Kapuziner-Mönche über Monterosso, dem westlichsten Ort der Cinque Terre. Heute lebt nur noch Bruder Renato Bruz Varca hier, dessen Gemeinschaft ihren Hauptsitz im nahen Genua hat:

"Vor genau vierhundert Jahren hat man die Mönche hierher nach Monterosso gerufen, um für Frieden im Dorf zu sorgen. Der Ort war in zwei Gruppen gespalten, die fürchterlich miteinander zerstritten waren. Man hatte von diesen heiligen Männern aus Genua gehört und bat sie um Hilfe. Sie wurden als Hüter des Friedens gerufen, und ich fürchte, diese große Aufgabe ist bis heute noch nicht erfüllt."

In der wörtlichen Übersetzung bedeutet "Cinque Terre" fünf Erdflecken, die vom 12. Jahrhundert an abenteuerlich zwischen Meer und Hügeln erbaut wurden. Vor allem unter den asiatischen Touristen kommt es nicht selten vor, dass jemand die Dörfer für Inseln hält und gar nicht versteht, warum sie nicht mit einer Schiffsrundfahrt zu erreichen sind.

Spirituelle Welt statt Massentourismus

Wie eine Bastion – oder wie eine Oase - wirkt das Kapuziner-Kloster nicht nur durch seine Lage und Außenmauern, sondern weil es mit seinem Angebot an Exerzitien und als Ort der Begegnung dem Massentourismus eine spirituelle Welt entgegensetzt: Ein Ort der Besinnung und inneren Einkehr in einem Gebiet, in dem ausschließlich die Regeln des schnellen Geldes gelten.

"Das Schöne ist, dass die Leute hierherkommen, weil sie davon gehört haben. Wir sind ein Kloster, unsere Tür ist immer offen, aber wer hierkommt, muss die Regeln des Klosters respektieren: Wir sind ja kein Hotel oder Bed & Breakfast. Am Morgen gibt es die Laudes, das Morgengebet, ein schöner Moment im Tagesablauf, und am Abend die Heilige Messe, wo ich immer einen Gedanken aus dem Evangelium ausgebe, der das konkrete Leben betrifft. Nach dem Abendessen höre ich den Gästen zu, denn niemand soll anonym weggehen." Bruder Renato

Olivenhaine? In Hotels und Eisdielen wird viel mehr Geld verdient

Auf den Hügeln um das Kloster liegen Weinterrassen und Olivenhaine, zwei Drittel davon wurden inzwischen aufgegeben. Kaum jemand will die schmalen Terrassen noch bestellen. Hotels, Eisdielen, Cafés - dort wird heute viel mehr Geld verdient.

Durch die Aufgabe der bebauten Flächen ist das hydrogeologische Gleichgewicht völlig aus den Fugen geraten, mit verheerenden Konsequenzen: Im Oktober 2011 hatten sich nach einem Dauerregen Schlammlawinen gelöst und waren auf Monterosso und Vernazza niedergegangen. Die Konsequenz eines jahrzehntelangen Raubbaus an der Natur. Ein dramatisches Ereignis. Doch als die Not vorüber war, seien die Menschen sofort in ihr ichbezogenes Leben zurück verfallen, bedauert Bruder Renato.

Mehrere Millionen Besucher erdrücken die 5.000 Seelen Dörfer

Durch den Tourismus hat sich das Leben in den Cinque Terre in den letzten 50 Jahren mehr verändert als in den 500 Jahren zuvor. Mit mehreren Millionen Besuchern jährlich werden die gerade mal 5.000 Einwohner zählenden Dörfer fast erdrückt. Doch die Besucher kommen wegen der landschaftlichen Schönheit - die immer mehr zerstört wird: ein Teufelskreis.

Entstanden sind die fünf Dörfer vor über 1.000 Jahren. Damals war die Küste vor den Angriffen der Piraten sicherer geworden und die Menschen zogen von den Hügeln zur Küste hinab. Auf engstem Raum über dem Meer wurden die Steilhänge in Terrassen verwandelt und durch kunstvolle Trockenmauern gestützt. Häufig fuhren die Männer zur See, weil der karge Verdienst aus der Landwirtschaft kaum zum Leben ausreichte, die Terrassen wurden von den Frauen bestellt. "Deshalb hatten hier auch immer die Frauen und die Priester das Sagen", berichten heute noch alte Leute im Dorf.

"Cinque Terre wird zum Disneyland reduziert"

Vor allem die älteren Bewohner erinnern sich noch an die Armut, die hier bis in die 1960er Jahre herrschte. Wein und Öl waren die Reichtümer der Bewohner in dieser abgeschiedenen Welt. Erst im 19. Jahrhundert, nach dem Bau der Eisenbahn, wurde die Verbindung mit Norditalien, mit Pisa und Genua, hergestellt. Doch damit begann ein Besucherstrom, der die Cinque Terre zum Disneyland reduziert hat, kritisiert der frühere Bürgermeister Gerolamo Leonardini:

"Wahrscheinlich waren zwei Momente für diesen Boom verantwortlich: Die Anerkennung als Weltkulturerbe durch die UNESCO und gleichzeitig als einzigem Nationalpark in Ligurien. Und auch die neuen Medien spielten eine Rolle dabei. So ist es eben: einer stellt etwas ins Netz, und nach ein paar Sekunden haben es 1.000 Menschen gesehen und nach einer Minute sind es schon 10.000"

Wenn man vom Klostergarten mit Gemüse und Weinreben hinuntersieht, ist das laute Treiben der Dörfer unendlich weit entfernt. In einer von Konsum und Kommerz bestimmten Welt sind es die alten Klöster und Heiligtümer, die ein wirkliches Gefühl für diese einmalige Landschaft, geschaffen von vielen Generationen, bewahren.