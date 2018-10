Liedermacher Ingo Insterburg ist gestorben

Der Liedermacher Ingo Insterburg ist tot. Er starb am vergangenen Samstag im Alter von 84 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit in Berlin, wie sein langjähriger Musik-Manager Frank Nietsch am Montag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Insterburg erreichte mit dem Song "Ich liebte ein Mädchen" in den 70er-Jahren Kultstatus. Der Unterhaltungswert seiner Reimereien beflügelte die Nation – jeder kannte die Zeilen über sein "Mädchen aus Elba, die liebte lieber sich selber", sein "Mädchen in Tempelhof, die war sehr lieb, doch'n bisschen doof" und wussten: Sein "Mädchen aus Mainz ... war gar keins".

Vorbild für Otto und Mike Krüger

Die Band Insterburg & Co, die er zusammen mit dem Comedian Karl Dall, dem Schauspieler Jürgen Barz und dem Autor Peter Ehlebracht 1967 gründete, etablierte einen neuen Typ von Unterhaltung auf die Bühne, der Vorbild für Comedians wie Otto und Mike Krüger war: Die Band brachte Stand-up-Comedy auf die Bühne, als es den Begriff noch gar nicht gab. Gelegentlich wurden Insterburg & Co als "Blödelbarden" bezeichnet. Ingo Insterburg habe damit nicht so viel anfangen können. Er habe sich eher als "Musik-Komödiant" gesehen und von "Blödeleien mit Musik" gesprochen, berichtete sein langjähriger Manager.

Bis 1993 tourte Ingo Insterburg mit verschiedenen Besetzungen unter dem alten Bandnamen, danach trat er als Solist auf. Der Liedermacher spielte auch in vier Kinofilmen mit, war Maler, schrieb Bücher und Gedichte und war bis zu seinem 70. Lebensjahr ein begeisterter Marathon-Läufer.

