"Trotz alledem": Liedermacher Hannes Wader erzählt sein Leben

"Heute hier, morgen dort": In seinem bekanntesten Lied beschreibt sich Hannes Wader selbst als Rastlosen, als Vagabund, als einen, den es nie lange an einem Ort hält. In seiner Autobiografie kann man nachlesen, wie er als Jugendlicher durch Europa trampt, erst als Straßenmusiker auftritt, später in Clubs, Hallen, Stadien. 50 bis 60 Auftritte pro Jahr sind sein Minimum. In seiner Autobiografie lernen wir freilich auch Hannes Waders andere Seiten kennen: seine Langsamkeit, seine Neigung zu Katastrophen und Krisen, seine von Armut und beengten Wohnverhältnissen geprägte Kindheit, in der Musik schon eine wichtige Rolle spielt. "Meine Mutter hat eine schöne Stimme und kennt viele, viele Lieder, die sie beim Putzen, Strümpfe stopfen, Wäsche aufhängen, bei der Gartenarbeit oder beim Abwasch singt. Oft gemeinsam mit meinen Schwestern."

Sein großes Vorbild: Georges Brassens

Hannes Wader macht eine Lehre als Dekorateur, beginnt ein Grafikstudium, aber es zieht ihn zur Musik. Erst als Klarinettist einer Jazzband, dann als Sänger mit Gitarre. Die aus den USA kommende Folkbewegung mit Bob Dylan und Joan Baez beeinflusst ihn, aber noch mehr der französische Chansonnier Georges Brassens. "Ich verstand das nicht, was er da sang – französisch – das hab‘ ich mir übersetzen lassen. Das war, als wenn mich ein Pferd getreten hätte. Ich sag: Sowas kann man singen; solche Geschichten, solche Sachen kann man singen, das ist wahnsinnig, das mach ich auch."