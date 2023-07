"Lieder auf Banz": Festival vor Kloster-Kulisse beginnt

Tausende Liedermacherfans werden an diesem zweiten Juli-Wochenende auf der Klosterwiese vor Kloster Banz bei Bad Staffelstein im Landkreis Lichtenfels erwartet. Künstler wie Heinz Rudolf Kunze, Hannes Ringelstetter, Pe Werner und Karat treten bei dem Festival "Lieder auf Banz" vor malerischer Kulisse auf.

Karat tritt erstmal bei "Lieder auf Banz" auf

Heinz Rudolf Kunze gehört seit Jahrzehnten zu den Künstlern, die eine enge Bindung zu der Veranstaltung haben. Gerne spricht er vom "Liedermacher-Woodstock" auf Banz, wenn er auf der Klosterwiese mit seiner Gitarre seine erfolgreichen Songs wie "Dein ist mein ganzes Herz" oder "Aller Herren Länder" zum Besten gibt.

In diesem Jahr zum ersten Mal dabei ist die Gruppe Karat, die zu den erfolgreichsten Bands der damaligen DDR gehörte. Der Titel "Über sieben Brücken musst du gehn" stammt aus der Feder der Barden und wurde häufig erfolgreich gecovert, unter anderem von Peter Maffay.

BR strahlt Mitschnitt im August aus

Bei der Veranstaltung "Lieder auf Banz" präsentiert sich neben namhaften Künstlern auch der Nachwuchs. So hat die Hanns Seidel Stiftung erneut den mit 5.000 Euro dotierten Förderpreis für junge Liedermacher ausgelobt. Die Nachwuchspreisträger treten zusammen mit den bekannten Größen der Liedermacherszene auf der Bühne vor Kloster Banz auf.

Die Veranstaltung findet mit identischem Programm am Freitag und Samstag statt. Das BR Fernsehen zeichnet das Event auf und sendet die Konzerte am 14. August ab 22.45 Uhr. Für die Veranstaltung am heutigen Freitagabend (19 Uhr) waren bis zwei Stunden vor Beginn noch Online-Tickets erhältlich.