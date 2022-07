"Lieder auf Banz": Chris de Burgh in Bad Staffelstein

Liedermacher treffen sich am Freitag- und Samstagabend zu den "Liedern auf Banz" in Bad Staffelstein im Landkreis Lichtenfels. Unter anderem haben Chris de Burgh, Hubert von Goisern und Haindling ihr Kommen zugesagt. Aber auch die fränkische Band Kellerkommando wird dabei sein. Die Gruppe verspricht unter anderem fränkische Ohrwürmer aus Uromas Plattenkiste.

Restkarten für "Lieder auf Banz"

Die "Lieder auf Banz" finden vor malerische Kulisse statt. Mit Blick auf das Kloster Banz bekommen die Zuschauer bei der Open Air-Veranstaltung mehrere Stunden handgemachte Musik zu hören. Moderiert wird die Veranstaltung von Bodo Wartke, der selbst als Künstler auftreten wird.

Das Programm war ursprünglich bereits für das Jahr 2020 geplant und musste auf Grund der Corona-Pandemie abgesagt verlegt. Da vereinzelt Besucher ihre Tickets zurückgegeben haben, gibt es noch ein kleines Restkontingent an Tickets, so der Veranstalter.

BR zeigt Liedermacherfestival aus Bad Staffelstein

Karten können online unter www.lieder-auf-banz.de bestellt und ausgedruckt werden. Der Bayerische Rundfunk wird das Liedermacherfestival an beiden Tagen aufzeichnen. Das BR Fernsehen wird eine zweistündige Sendung am 15. August ab 23.35 Uhr ausstrahlen. Auch in der BR-Mediathek wird die Veranstaltung nach Ausstrahlung abrufbar sein.

Die "Lieder auf Banz" gibt es es seit 2017. Damals lösten sie das Vorgängerfestival "Songs an einem Sommerabend" ab.