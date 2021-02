"Liebling" von Motown: Supremes-Sängerin Mary Wilson gestorben

Mary Wilson ist tot. Wie ihr langjähriger Agent Jay Schwatz mitteilte, ist die Musikerin am Montagabend unerwartet in ihrem Haus in Las Vegas gestorben. Noch Mitte Januar war die 76-jährige Mary Wilson gefragt worden, ob sie sich nicht vorstellen könnte, noch einmal mit Diana Ross aufzutreten, also die legendären "Supremes" aus den 1960er-Jahren wieder auf die Bühne zu bringen. Immerhin hatte es im Jahr 2000 Gespräche darüber gegeben, die allerdings an finanziellen Forderungen scheiterten. "Es macht keinen Sinn, wenn das nicht in Liebe geschieht", hatte Wilson damals dem "Hollywoodreporter" gesagt: "Es könnte eine Verständigung geben, na gut. Aber ich glaube nicht, dass Diana das will. Deshalb lebe ich mein Leben weiter. Gerade in der Pandemie kümmere ich mich darum, wer weiß schon, wann das Ende kommt. Und mit 76 Jahren werde ich nicht rumsitzen und auf etwas warten. Wie meine Mutter immer sagte: Weine nicht um vergossene Milch."

"Amerika liebte uns nicht"

Mit 15 Jahren hatte Mary Wilson in einer Sozialwohnung in Detroit die Supremes mitgegründet, und anders als ihre Kolleginnen Diana Ross und Florence Ballard blieb Wilson der Gruppe bis zur Auflösung 1977 treu. Unvergessen sind die großen Hits des Trios, allesamt im "Motown"-Sound der Ära: "You Can´t Hurry Love", "Love Child", "Stop! In the Name of Love", "I Hear A Symphony" und "Where Did Our Love Go". Als die Erfolgsgeschichte der Vokalband begann, im Januar 1961, gingen Mary Wilson und ihre Partnerinnen noch auf die Highschool. Als "Primettes" hatten sie sich zusammengefunden und hingen regelmäßig vor dem Plattenstudio von "Motown" herum. Irgendwann kam dann mal ein Produzent raus und suchte nach ein paar Leuten, die im Hintergrund einer Aufnahme rhythmisch mit den Händen klatschen sollten – der Rest ist Geschichte.

Die Supremes mussten allerdings noch ein paar Jahre warten, bis sie wirklich berühmt wurden. Die ersten Aufnahmen floppten, erst im Juni 1964 landeten sie mit "Where Did Our Love Go" einen Nummer-eins-Hit. Weil im selben Jahr die Bürgerrechte für Schwarze endlich reformiert wurden, sagte Mary Wilson, sie und ihre Kolleginnen, die allesamt aus ärmlichen Verhältnissen kamen, seien damals gleichzeitig "Diven und Bürgerinnen" geworden. Und weil das die Zeit war, in der das Fernsehen richtig populär wurde, hatten es die Supremes leichter, ein großes Publikum zu erreichen. Motown schärfte ihnen ein, dass sie stets die Schwarzen repräsentieren sollten, aber Mary Wilson wollte sich darauf nicht reduzieren lassen: "Als wir begannen, die Welt zu bereisen, waren wir nicht nur Schwarze. Wir waren Menschen. Wir wurden geachtet. Wir wurden geliebt. In den Vereinigten Staaten wurden wir nicht geliebt."