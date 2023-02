"Liebes Arschloch": Unprovokative Provokation

Ehrlich gesagt, für die offizielle Vertreterin der französischen Provokations- und Punk-Literatur, oder "pönk", wie man in Frankreich sagt, ist der deutsche Titel fast niedlich. Auch sonst gibt es in diesem Despentes-Roman keine Apokalypse, keine körperlichen Gewaltexzesse und keine Toten. Dafür viele Briefe, manchmal auch fies.

"Ich hoffe jetzt nur, dass deine Kinder von einem Lastwagen überfahren werden", schreibt die alternde Film-Diva Rebecca Latté an den Schriftsteller Oscar Jayack, als sie entdeckt, dass er einen durch und durch frauenfreindlichen Instagram-Post über sie ins Netz gestellt hat. Trotzdem entwickelt sich zwischen den beiden erst ein klassischer Brief-Roman, dann eine klassische Brieffreundschaft. Beide sind soziale Aufsteiger, die der Erfolg in ein fremdes Milieu gespült hat. Dazwischen lesen wir Posts von Zoé, die Oscar im Internet an den #Metoo-Pranger stellt. Alle drei stehen unter dem Druck aggressiver Social-Media-Dynamik.

Überraschend konservativ

Ihre Wut - die altere mit ihr mit, sagt die 1969 geborene Despentes im französischen Fernsehen, sie koche nicht mehr auf ganz hoher Temperatur, aber die Leute, die davon redeten, dass man Wut "kanalisieren" müsse, die wüssten nicht, was das wirklich sei, zur Gewalt zu neigen. Doch während die Subutex-Trilogie in einer Gewaltorgie endete, der mit dem Prix Renaudot ausgezeichnete Roman "Apocalypse Baby" eine Selbstmordattentäterin beschrieb und das Skandal-Debut "Baise-Moi" die blutige Rache von Vergewaltigungsopfern - ist "Liebes Arschloch" erstaunlich versöhnlich: der Metoo-Täter Oscar läutert sich und wird ein Partner. Und das Buch ist überraschend konservativ, denn als weiteres zentrales Thema stellt sich der Drogenmissbrauch heraus, den Despentes schlicht jeder Figur ihrer Comédie Humaine unterstellt . Und die Erkenntnis, dass es Sinn macht, die Sucht hinter sich zu lassen.

"Auch ökonomisch war es eine gute Idee, clean zu werden" - solche pädagogischen Sätze darf wahrscheinlich nur jemand wie Virginie Despentes in einen Zeitgeist-Roman schreiben. Die toughe, exzessive Rebecca und der selbstmitleidige Oscar schließen sich einem Abstinenzprogramm an.

Surfen durch die Debatten der vergangenen Jahre

Ansonsten ist es wahr, dass "Liebes Arschloch" durch viele gesellschaftliche Debatten der vergangenen drei bis vier Jahre surft, inklusive Pandemie und Body Shaming, Alterdiskriminierung und Genderfluidität, neuer und alter Feminismus, Identitätspolitik und Klassismus. Die dialogische Struktur bietet Platz für Argumente und innerliches Mitdiskutieren beim Lesen. In ein paar Jahren kann man das Buch als Fundgrube für "um 2020" nutzen. Was hübsch gegen die altmodische Form des Briefromans schrammt.

Dennoch ist der Grat schmal zwischen cool schräg und uncool schräg, auch beim Übersetzen. "Hör auf, ständig einen auf armes Würstchen zu machen, das geht mir wirklich auf den Zeiger" war, denke ich, nicht die Sprache angesagter Mediengrößen um 2020, selbst wenn sie da schon jenseits der 30 waren. "Liebes Arschloch" ist nicht der Metoo-Roman und auch nicht die große neue Provokation, die viele von dieser Autorin erwartet hatten. Um nicht zu sagen: Er provoziert, weil er es nicht tut.

Virginie Despentesʼ Roman "Liebes Arschloch", übersetzt von Ina Kronenberger und Tatjana Michaelis, erscheint am 9. Februar bei Kiepenheuer & Witsch.

Ein Gespräch mit Despentes über den neuen Roman hören Sie Sonntag, 12.2. im Diwan auf Bayern 2