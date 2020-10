Lieber sterben als ewig auf dem Sofa winken: "Orfeo" in Augsburg

Ehrlich, 25 Minuten Unsterblichkeit reichen - alles weitere ist die Hölle! Insofern brachte das Staatstheater Augsburg den Orpheus-Mythos wirklich auf den Punkt. Der antike Sänger durfte sich ja auf gar keinen Fall umdrehen, als er seine verstorbene Eurydike aus der Unterwelt holen, also vor dem Tod bewahren wollte. Bekanntlich scheiterte er daran, wie jeder Sterbliche. Sich nicht anzusehen ist eben unmenschlich, das wussten die hinterhältigen Götter natürlich ganz genau. Und als ob die Augsburger Zuschauer das noch mal eigens bestätigen wollten, blickten sie diesmal besonders oft nach hinten, jedenfalls in den 25 Minuten, in denen sie eine VR-Brille auf der Nase hatten.

Kamerafahrt an den Eingang der Hölle

Mit diesen unbequemen Dingern ist es bekanntlich möglich, in jeder Himmelsrichtung eine virtuelle Welt zu entdecken, vorausgesetzt, es stehen fünf bis sechs leistungsstarke Computer zur Verfügung, die fünf Monate lang Tag und Nacht rechnen, um dann eine knappe halbe Stunde bizarrer Kamerafahrten möglich zu machen - in diesem Fall bis an den Eingang der Hölle, der nach den Reklameschildern und den Drachen zu urteilen, die dort ihr Maul aufsperren, irgendwo in Asien sein muss, und ins Paradies, das sich natürlich in Rom befindet, weil die berühmte Kuppel des Pantheons und jede Menge antike Statuen zu sehen waren.