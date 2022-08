Lieber Revolver statt "Romantik": So will der Kreml "überzeugen"

Es soll offiziell ein "Bildungsmarathon" sein, doch was Dmitri Peskow (54) jetzt in Moskau vor einem wissbegierigen Publikum ausbreitete, war bizarre Propaganda. Immerhin, laut TASS bezeichnete Putins Sprecher, der zu den "Tauben im Kreml" gezählt wird, den verstorbenen Michail Gorbatschow als "außergewöhnliche und einzigartige Person", soviel sei "eindeutig". Im offiziellen Kreml-Telegramm von Putin war sehr unterkühlt davon die Rede gewesen, dass Gorbatschow "großen Einfluss auf den Lauf der Weltgeschichte" gehabt habe - ohne ein einziges Wort des Lobes. Ganz im Gegenteil: Der erste und letzte Präsident der Sowjetunion habe sich "bemüht", eigene Lösungen für "dringende Probleme anzubieten". Das ist üblicherweise ein vernichtendes Urteil, wie jeder weiß, der in seinem Arbeitszeugnis eine ähnliche Formulierung stehen hat.

"Es flossen weder Milch, noch Honig"

Laut TASS erläuterte Peskow jetzt bei seiner "Wissens"-Rede über politische Kommunikation, was Gorbatschow alles falsch gemacht habe: Demnach wollte der Staatschef zu seiner Zeit "aufrichtig glauben, dass mit dem Ende des Kalten Krieges eine ewige romantische Periode zwischen der neuen Sowjetunion und der Welt und dem kollektiven Westen" heraufgezogen sei: Diese Romantik habe sich allerdings "nicht verwirklicht“, es seien nicht "Milch und Honig" geflossen: "Es hat sich vielmehr die Blutrünstigkeit unserer Gegner gezeigt." Ob die Beerdigung Gorbatschows öffentlich sein und ob Putin daran teilnehmen werde, sei noch "nicht entschieden", das hänge "alles von den Wünschen der Angehörigen und Freunde ab".

"Überzeugen ohne Zwang - naja, manchmal geht es"

Redseliger als über Gorbatschow war Peskow, was Putin betrifft. So erläuterte er seinen Zuhörern, was nötig sei, um andere zu überzeugen: "Innere Stärke. Stärke, die nach außen zeigt, dass man stark ist, Bereitschaft, aus einer Position der Stärke heraus zu handeln." Dabei gelte die Devise, dass ein "freundliches Wort mit Revolver immer mehr bewirke als ohne Waffe": "Überzeugen ohne Zwang, naja, manchmal geht es, aber trotzdem, der Einsatz dieses Drucks ist immer gut." Wichtig sei dabei, das Vertrauen der Menschen zu haben und unterscheiden zu können, was realisierbar sei und was nicht: "Putins Rückhalt ist wohlverdient und sehr stark. Die Leute wissen, dass er es auch macht, wenn er redet."

"Blutgierige und unfreundliche Zuhörer"

Zum "Beweis" nannte Peskow einen damals propagandistisch instrumentalisierten Dorfbrand von 2010: "Ich erinnere mich, als Putin Premierminister war, gab es in einem Jahr eine Brandkatastrophe. Er kam in das Dorf, es war ein ziemlich großes Dorf, das niedergebrannt war, und er sprach mit den Bewohnern dieses Dorfes, die sich in einem desolaten Zustand befanden. Sie hatten alles verloren: Dokumente, Wohnungen, Schulen, Kleidung, Lebensmittel. Und allein Putin hat sie davon überzeugt, dass in nur zwei Monaten alles wieder in Ordnung gebracht wird. Und er hat es geschafft."

Peskow verwies auf Putin-Reden 2007 bei der Sicherheitskonferenz in München ("Es gibt nichts Cooleres"): "Wenn der Kreml die Welt bisher nicht von seinen Absichten überzeugte, liegt das nicht an mangelndem Talent, sondern allenfalls an fehlender politischer Klugheit von blutgierigen und unfreundlichen Zuhörern." Um "Konfrontation" sei es Putin 2007 jedenfalls nicht gegangen. Und 2015 bei der UNO-Generalversammlung habe er davor gewarnt, der ganzen Welt "ein einziges Entwicklungsmodell" aufzuzwingen. Lob bekam der türkische Präsident Recep Erdogan: "Wir haben ein sehr gutes Potenzial, die Zusammenarbeit zu vertiefen."

"Besessenheit in der Politik weit verbreitet"

Skurriler Weise tadelte Peskow "Populismus" in Westeuropa: "Politiker nutzen grundsätzlich ihre Überzeugungskraft und versuchen mit allen Mitteln, dieses Talent für ihre politische Karriere einzusetzen, ohnedies ist es unmöglich, sie aufzubauen. Manche allerdings haben ein natürliches Talent, andere zu überzeugen und versuchen, es für Populismus zu nutzen, weil für den Populismus in der Politik diese Überzeugungskraft, diese Besessenheit, diese emotionalen Momente in den Reden der Betroffenen wichtig sind. Diese Besessenheit in der Rhetorik ist sehr weit verbreitet, es ist so ein hybrides Phänomen, aber es ist ständig präsent." Solche Führungskräfte blieben allerdings nicht lange an der Macht.

"Wettkampf ist schneller geworden"

Die Überzeugungskraft des Kremlsprechers scheint in der eigenen Familie allerdings noch ausbaufähig: Seine eigene Tochter wurde Opfer von Telefonbetrügern, obwohl er sie "ausführlich" gewarnt haben will: "Der Glaube ist manchmal stärker als das Wissen."

Während es vor zwanzig, dreißig Jahren noch möglich gewesen sei, mit dem Wissensschatz aus dem Studium ein ganzes Berufsleben zu bestreiten, gelte es jetzt, ständig am Ball zu bleiben: ""Wettkampf um Wissen, Wettbewerb um Innovationen, ob Technologie oder andere Bereiche, dieser Wettbewerb ist von Jahr zu Jahr schneller geworden. Natürlich ist es schwer, ihm standzuhalten, aber man muss sein Wissen in allen Bereichen ständig verbessern und aktualisieren."