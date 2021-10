"Lieber nett leben": George Clooney will nicht in die Politik

Er wäre mit seiner Prominenz sicherlich ein gefürchteter Kandidat, doch George Clooney denkt nicht daran, in die Politik zu wechseln. Er wolle lieber ein "nettes Leben führen", so der Schauspieler in einem BBC-Interview mit Andrew Marr: "Ich wurde dieses Jahr sechzig und hatte neulich ein Gespräch mit meiner Frau. Wir arbeiten beide viel und ich sagte, jetzt sind wir noch gesund und munter, ich spiele Basketball, aber in zwanzig Jahren sind wir achtzig, und das ist schon eine Ansage. Und daran ändert sich auch nichts, egal, wie viel du trainierst und wie du dich ernährst. Du wirst achtzig. Und ich sagte, wir müssen darauf achten, dass wir die Jahre, die uns noch bleiben, so angenehm wie möglich genießen."

"Es muss viel repariert werden"

Er wolle sich künftig auf einen statt auf drei Jobs beschränken, so Clooney, der als Werbe-Botschafter weltweit ebenso gefragt ist wie als Spendensammler. Ohne Einschränkungen funktionierten weder eine "Entschleunigung", noch mehr Lebensgenuss.

Auf die schlechten Umfragewerte von US-Präsident Joe Biden angesprochen, mit dem Clooney befreundet ist, antwortete er: "Es muss viel repariert und geheilt werden, das braucht Zeit. Die Umfragewerte gehen rauf und runter, sie werden auch wieder steigen." Ein Kind werde ja auch nicht direkt nach der Einschulung abschließend beurteilt.

Für den Republikaner Donald Trump hatte der bekennende Demokrat Clooney erwartungsgemäß wenig Lob übrig: "Ich kannte ihn schon, bevor er Präsident war. Er ist ein Schwachkopf. Er ist halt den Frauen nachgestiegen. Jedes Mal, wenn du mit ihm unterwegs warst, fragte er: Wer ist denn die da? So war er. Die Rolle eines Champions könnte er im wahren Leben nie bestehen."

In Kentucky in der Minderheit

Als Parteigänger der Demokraten in seinem US-Heimatstaat Kentucky hat es Clooney zeitlebens schwer: Die Gegend gilt als sehr konservativ. Auch sein Engagement für die Senatskandidatin Amy McGrath, die gegen den damaligen Mehrheitsführer der Republikaner im US-Senat, Mitch McConnell, antrat, führte nicht zum gewünschten Ergebnis. Die Mutter von Clooney hatte sich in der Lokalpolitik versucht, sein Vater war 2004 für die Demokraten als Kandidat für das US-Repräsentantenhaus angetreten, hatte die Wahl in Kentucky jedoch erwartungsgemäß verloren.

Von "aussichtslosen" Kämpfen will sich George Clooney erklärtermaßen nicht von seinem Engagement abhalten lassen: Er nannte in einem Gespräch mit "Vanity Fair" einige Beispiele, etwa sein jahrelanges Bemühen, den früheren sudanesischen Machthaber Umar al-Baschir für dessen Diktatur zur Verantwortung zu ziehen. Das habe zwanzig Jahre in Anspruch genommen: 2020 wurde Baschir an de Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag ausgeliefert.