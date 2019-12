Liebe zwischen Koffern: Lucy van Kuhl gewinnt Scharfrichterbeil

Es gibt ja den berühmten Ausspruch von Gerhard Polt, wonach jeder Preis unerbittlich seinen Träger suche. Was den Kabarett-Nachwuchs angeht, so war es in den letzten Jahren allerdings zunehmend so, dass selbst hartnäckige Jurys sich schwer taten, würdige Preisträger zu finden. Doch Walter Landshuter vom Scharfrichterhaus stimmte das Publikum gleich bei der Begrüßung optimistisch, dass heuer alles besser werden würde.

Die Zuversicht war also geweckt, dass die Jury endlich mal wieder die Qual der Auswahl haben würde. So in etwa kam es dann auch, und doch nicht ganz so wie erhofft, denn es war ein Jahrgang, in dem zwar vieles denkbar, aber doch wenig absolut zwingend war. Keine Totalausfälle (alles schon erlebt in den vergangenen Jahren), bloß halt auch keine oder keiner, die oder der durch die Decke gegangen wäre.

Gern genommen: Gesunde Ernährung

Unter den sechs Kabarett-Nachwuchskräften, die zur Belustigung von Jury und Publikum antraten, waren zwei Frauen und vier Männer. Oder anders: vier Deutsche und zwei Österreicher. Oder nochmal anders: Zwei mit Gitarre und eine am Klavier; zwei die auch mal gerappt haben, eine die vorgelesen, statt gespielt hat, und einer, der nur gespielt und gar nicht gesungen hat. Und: viele, die ähnliche Themen umtreiben. Immer gern genommen: Gesunde Ernährung!

Prominentester Starter war Mathias Kellner. Der niederbayerische Song-Poet hat auf seinen Konzerten immer schon gern Geschichten zwischen den Songs eingestreut. Für die Kabarettbühne weitet er das nun aus und erzählt von seiner Jugend in Bogen.

Kellner hat Bühnenpräsenz, ist körperlich ein Schwergewicht, aber seine G‘schichtln vom Aufwachsen in der Provinz sind inhaltlich eher schmalbrüstig. Für’s kleinste der drei Beile reichte es. Eine Nase vor ihm sah die Jury Didi Sommer, der wie Kellner vom Land stammt, und auch eine Figur von dort spielt: Einen Bauern namens Willy – der Speck essende Vegetarier, der bereits zu hören war. Didi Sommer sieht aus wie Josef Hader in jung und stämmig. Klingt auch so ähnlich, denn er kommt aus derselben Gegend, dem österreichischen Mühlviertel. Leider scheint ihm diese Ähnlichkeit auch schon zu reichen.