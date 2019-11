Liebe in Vollzeit: Schwungvoller "Oberon" in Salzburg

Keine Ahnung, auf welchem Planeten diese Oper spielt, aber auf dessen Oberfläche gehen alle Geschichten gut aus. Kein Wunder: Am Horizont steht ein Mond, der in allen Farben schimmert und der König, der läuft im Nachthemd herum und lässt von Zeit zu Zeit die Elfen tanzen. Wer möchte da nicht sofort mitmachen, zumal auf dem Himmelskörper augenscheinlich niemand arbeitet. Deshalb haben alle reichlich Muße, sich mit ihren Beziehungsproblemen zu beschäftigen, in Vollzeit sozusagen.

Weber komponierte scheibchenweise

Und es ist in der Salzburger Inszenierung von Volkmar Kamm ein großes Vergnügen, diesem Treiben zuzuschauen, was nicht selbstverständlich ist, denn Carl Maria von Webers Romantische Feenoper "Oberon" von 1826 ist alles andere als leicht zu bebildern. Der Komponist selbst haderte mit dem Stoff, denn sein Textdichter James Planché lieferte ihm die Akte scheibchenweise. Weber wusste beim Komponieren also nie so recht, wie es weitergeht, wie die wirre Geschichte endet und wer noch alles auftreten würde, denn Planché hatte ein Faible für jede Menge stumme Rollen, Tänzer und Sprech-Schauspieler. Entsprechend wirr ist das Märchenspiel, das Motive aus dem "Sommernachtstraum" von Shakespeare und eine Dichtung des Weimarer Klassikers Christoph Martin Wieland verwendet.